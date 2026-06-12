क्या सच में टूट गया शोएब अख्तर का 161.3 km/h का रिकॉर्ड? नाहिद राणा की इस तूफानी गेंद का पूरा सच आया सामने

Nahid Rana Shoaib Akhtar: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 5 विकेट से हरा दिया. इस मैच में बांग्लादेश के लिए नाहिद राणा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मीरपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके. उन्होंने अपने कोटे के 9 ओवरों में 45 रन दिए और उनकी इकोनॉमी 5 की रही. वह मैच में सफलता तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन एक अपनी तेजी को लेकर चर्चा में आ गए. यहां तक कि उनका नाम पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर से भी जुड़ने लगा.
नाहिद राणा इस मैच में विकेट लेने में असफल रहे, लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाजों ने बारिश से प्रभावित इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 42 ओवरों में 187/8 के स्कोर पर ही रोक दिया. बांग्लादेश ने 35 ओवर में 5 विकेट पर 195 रन बनाकर डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर मैच को जीत लिया. उसने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त भी हासिल कर ली.
मैच के दौरान एक समय ऐसा लगा कि नाहिद राणा ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को 158.4 km/h की रफ़्तार वाली एक बेहद तेज गेंद फेंकी है. सोशल मीडिया पर कई हैंडल्स ने दावा किया कि राणा ने क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंककर नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है. हालांकि, जब इस दावे की पड़ताल की गई, तो हकीकत कुछ और ही निकली.
HISTORY CREATE BY NAHID RANA
- Nahid Rana bowled at 158.4 km/h, the fastest in the world, and broke Shoaib Akhtar's record.
Just look at the reaction of Marcus Labuschagne pic.twitter.com/0882P922Se
— lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) June 11, 2026
आधिकारिक स्कोरकार्ड और ऑन-एयर कमेंटेटरों ने इस वायरल दावे की हवा निकाल दी. उनके अनुसार, नाहिद राणा की उस विशिष्ट गेंद की वास्तविक गति केवल 133 km/h दर्ज की गई थी. दिलचस्प बात यह है कि यदि वह गेंद 158.4 km/h की भी होती, तो भी वह विश्व रिकॉर्ड नहीं होता. पाकिस्तान के शोएब अख्तर के नाम अभी भी 161.3 km/h की रफ़्तार के साथ सबसे तेज गेंद का प्रतिष्ठित रिकॉर्ड दर्ज है, जो उन्होंने 2003 के विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था. ब्रेट ली और शॉन टेट जैसे दिग्गज भी 160 km/h की रफ्तार को पार कर चुके हैं.
23 वर्षीय नाहिद राणा वर्तमान में अपने करियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं. उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ दो टेस्ट मैचों में 10 विकेट झटके थे, जिससे बांग्लादेश को ऐतिहासिक 2-0 से सीरीज जीतने में मदद मिली. नाहिद को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए अप्रैल 2026 के लिए 'आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' भी चुना गया है. मौजूदा सीरीज के पहले वनडे में भी उन्होंने 4-41 के आंकड़ों के साथ ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया था.