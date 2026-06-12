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क्या सच में टूट गया शोएब अख्तर का 161.3 km/h का रिकॉर्ड? नाहिद राणा की इस तूफानी गेंद का पूरा सच आया सामने

क्या बांग्लादेशी तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने शोएब अख्तर का सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड तोड़ दिया? जानें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 158.4 km/h की गेंद के दावे का सच और नाहिद राणा के हालिया प्रदर्शन की पूरी जानकारी.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 12, 2026, 06:37 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:37 AM IST
क्या सच में टूट गया शोएब अख्तर का 161.3 km/h का रिकॉर्ड? नाहिद राणा की इस तूफानी गेंद का पूरा सच आया सामने
Image Credit: शोएब अख्तर और नाहिद राणा.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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