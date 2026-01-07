41 साल के Faf du Plessis ने रचा इतिहास, 12000 के जादुई आंकड़े के दम पर बने नंबर 1, रच डाला इतिहास

Advertisement
Faf du Plessis: फाफ डु प्लेसिस अब तक अपने करियर में 429 टी20 मैच खेल चुके हैं, जिनमें 32.79 की औसत से कुल 12001 रन बनाए हैं. इतने रनों के दम पर उन्होंने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 07, 2026, 06:24 AM IST
Faf du Plessis: फाफ डु प्लेसिस उन बल्लेबाजों में शुमार हैं, जो क्रीज पर आते ही चौके-छक्कों की बारिश करते हैं. यह ओपनर पहले 6 ओवरों में रनों की बारिश करता है. उनके पास लंबी पारी खेलने की भी क्षमता है. पिछले कई सालों से यह खिलाड़ी दुनिया भर में जाकर टी20 क्रिकेट खेल रहा है. 41 साल की उम्र में भी उनका जलवा थमने का नाम नहीं ले रहा. अब इस दिग्गज ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. वह साउथ अफ्रीका के लिए 12000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं. इस रिकॉर्ड के दम पर उन्होंने कई दिग्गजों की लिस्ट में जगह बना ली है.

दरअसल, फाफ डु प्लेसिस इन दिनों SA20 लीग 2026 में खेल रहे हैं. इस सीजन के 15वें मैच में उन्होंने जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए टी20 क्रिकेट में 12000 रन पूरे कर इतिहास रच दिया. वह साउथ अफ्रीका के लिए पहले, जबकि पूरी दुनिया में सबसे तेज 12000 रन पूरे करने वाले 5वें बल्लेबाज बने हैं. फाफ ने 406 पारियों में यह मुकाम हासिल किया है. वह अब तक 83 अर्धशतक और 8 शतक भी लगा चुके हैं. फाफ को 12000 रन पूरे करने के लिए 42 रनों की दरकार थी, जिसे उन्होंने 18 गेंदों पर नाबाद 43 रन बनाकर पूरा कर लिया.

T20 क्रिकेट में सबसे तेज 12000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी

  • क्रिस गेल- 343 पारियां
  • विराट कोहली- 360 पारियां
  • डेविड वॉर्नर- 368 पारियां
  • जोस बटलर- 405 पारियां
  • फाफ डु प्लेसिस- 406 पारियां

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज

  1. फाफ डु प्लेसिस- 12001
  2. क्विंटन डी कॉक- 11813
  3. डेविड मिलर- 11631
  4. राइली रूसौ- 9705
  5. एबी डिविलियर्स-9424

फाफ के बाद डी कॉक भी करेंगे कमाल?

साउथ अफ्रीका के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में फाफ डु प्लेसिस 12001 रनों के साथ नंबर 1 पर काबिज हो चुके हैं. उनके बाद क्विंटन डी कॉक का नाम है, जिन्होंने 11813 रन बनाए हैं. डी कॉक भी अगले एक साल के भीतर इस उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं.

