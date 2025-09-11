'अमेरिका को कभी...', चार्ली किर्क की हत्या पर फूटा दिग्गज क्रिकेटर का गुस्सा, युवराज को आई 9/11 की याद

Charlie Kirk Murder: अमेरिका के प्रभावशाली कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या से दुनिया भर में लोग हैरान हैं. इस घटना की कड़ी निंदा की जा रही है और अपराधी को जल्द पकड़ने की मांग हो रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना को "अमेरिका के लिए एक काला क्षण" करार दिया है. ट्रंप के करीबी सहयोगी किर्क ने टर्निंग पॉइंट यूएसए की सह-स्थापना की थी, जो एक युवा आंदोलन है जिसका उद्देश्य अमेरिकी परिसरों में रूढ़िवादी विचारों का प्रसार करना है.

डुप्लेसिस ने उठाए सवाल

31 वर्षीय किर्क यूटा के एक विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने इस भयावह घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और आश्चर्य जताया है कि अमेरिका अपने नागरिकों को बंदूकें आसानी से उपलब्ध क्यों कराता है. डुप्लेसिस ने एक्स पर लिखा, ''"RIP चार्ली किर्क. मैं अमेरिका को कभी नहीं समझ पाऊंगा और यह भी नहीं समझ पाऊंगा कि हर किसी के पास बंदूक क्यों हो सकती है?''

Add Zee News as a Preferred Source

RIP Charlie Kirk. I’ll never understand America and why everyone can just have a gun. — Faf Du Plessis (@faf1307) September 11, 2025

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग-11 से बाहर होगा खूंखार बॉलर, 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने के बाद भी नहीं मिलेगी जगह?

बीबी-बच्चों के सामने हत्या

किर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी (UVU) में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सवालों के जवाब दे रहे थे. उन्होंने सफेद टी-शर्ट पहनी हुई थी जिस पर "फ्रीडम" लिखा था. रिपोर्टों के अनुसार, यह देश भर में आयोजित 15 कार्यक्रमों में से पहला था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, किर्क 'ट्रांसजेंडर शूटर्स, मास शूटर्स' पर एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और इसी बीच गोली चल गई. किर्क की पत्नी और उनके दो बच्चे घटनास्थल पर मौजूद थे. एएफपी के अनुसार, शुरुआत में दो लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.

ये भी पढ़ें: शेन वॉर्न की एक सलाह ने बदल दी कुलदीप यादव की जिंदगी, बना दिया दुनिया का खूंखार स्पिनर

Remembering all the innocent lives lost on 9/11. A day that changed the world forever. My prayers and thoughts are with the families who continue to bear the pain, and with all those who showed courage in the face of tragedy. #NeverForget911 — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 11, 2025

युवराज को आई 9/11 की याद

अमेरिका में 11 सितंबर 2011 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के 24 साल पूरे हो गए हैं. आतंकियों ने दो विमान बिल्डिंग के टावर से टकरा दिए थे. इसमें लगभग 3 000 लोगों की जान चली गई और इस घटना ने संयुक्त राज्य अमेरिका को हमेशा के लिए बदल दिया. इस घटना के 24 साल पूरे होने पर भारत के दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, ''9/11 को खोई सभी निर्दोष जानें याद आ रही हैं. एक ऐसा दिन जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया. मेरी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जो आज भी इस दर्द को झेल रहे हैं और उन सभी के साथ हैं जिन्होंने इस त्रासदी का सामना करते हुए साहस दिखाया.''