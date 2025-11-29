CSK को 2 बार चैंपियन बना चुके स्टार खिलाड़ी ने उठा लिया बड़ा कदम, IPL छोड़ PSL खेलने का फैसला; पड़ेगा महंगा?

IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले साउथ अफ्रीका के पूर्व स्टार खिलाड़ी फाफ डु प्लेसिस ने अपने फैसले से हैरान कर दिया है. चेन्नई सुपर किंग्स को दो बार चैंपियन जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले डु प्लेसिस ने IPL 2026 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है. लंबे समय से आईपीएल में खेल रहे फाफ डु प्लेसिस ने घोषणा की है कि वो आगामी आईपीएल ऑक्शन में अपना नाम दर्ज नहीं कराएंगे.

साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ने एक बयान जारी कर कहा कि वो आईपीएल 2026 के बजाय पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में हिस्सा लेंगे। बता दें कि पिछले सीजन में फाफ डु प्लेसिस दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे, लेकिन उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था. आईपीएल के अगले संस्करण से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने अनुभवी खिलाड़ी को रिलीज करने का फैसला किया.

फाफ डु प्लेसिस ने PSL के लिए IPL को छोड़ा

फाफ डु प्लेसिस के इस फैसले से दुनियाभर के फैंस हैरान हैं क्योंकि 15 दिसंबर को होने वाले आईपीएल 2026 ऑक्शन में उनके पीछे कई टीमें दांव लगा सकती थी. डु प्लेसिस के पास आईपीएल में कप्तानी करने का भी अनुभव है. उन्हें 2022 में RCB ने विराट कोहली की जगह टीम की कमान सौंपी थी. स्टार खिलाड़ी ने एक भावुक पोस्ट में लिखा, ''आईपीएल में 14 सीजन बिताने के बाद, मैंने इस साल नीलामी में अपना नाम न डालने का फैसला किया है. यह लीग मेरे सफर का एक अहम हिस्सा रही है. मैं भाग्यशाली रहा हूं कि मुझे विश्वस्तरीय साथियों के साथ, अद्भुत फ़्रैंचाइज़ियों के लिए और ऐसे प्रशंसकों के सामने खेलने का मौका मिला है जिनका जुनून बेमिसाल है.

CSK के साथ रहा दमदार सफर

फाफ डु प्लेसिस आईपीएल के इतने लंबे सफर में 4 टीमों के साथ खेले. 2013 में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें खरीदा और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी ने इसी लीग से दुनियाभर में अपनी काबिलियत का परिचय दिया. वो आईपीएल में CSK, राइजिंग पुणे सुपरजाइंट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के लिए लिए, लेकिन सबसे यादगार सफर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ रहा. धोनी की कप्तानी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और दो बार विजेता टीम का हिस्सा रहे. आईपीएल 2021 के फाइनल में डु प्लेसिस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 59 गेंदों पर 86 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.