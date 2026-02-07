'दिल की धड़कन ...' पाकिस्तान की लाज बचाने वाले फहीम अशरफ ने क्यों दिया ऐसा बयान? जानें पूरा मामला

Advertisement
पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच खेले गए टी20 विश्व कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. यह मुकाबला  सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला गया. सांसे थमा देने वाले मुकाबले में पाकिस्तान को 20 ओवर में 3 विकेट से जीत मिली. अशरफ ने टीम के लिए मैच विनिंग पारी खेलते हुए 11 गेंदों में 29 रन बनाकर टीम को बेइज्जती से बचा लिया. पाकिस्तान ये मुकाबला हारते-हारते बची. इस जीत पर अशरफ ने कहा...

 

पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच खेले गए टी20 विश्व कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. यह मुकाबला  सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला गया. सांसे थमा देने वाले मुकाबले में पाकिस्तान को 20 ओवर में 3 विकेट से जीत मिली. कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और नीदरलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड 147 रन ही बना सकी. जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत तो ठीक रही, लेकिन वह उसे  आगे जारी रख पाने में कामयाब रहे. टीम के काबिल बल्लेबाज बाबर आजम का फ्लॉप शो एक बार फिर जारी रहा.उसके बाद पाकिस्तान एक के बाद एक विकेट गंवाती चली गई आखिरी के 2 ओवर में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी पाकिस्तान 7 विकेट खो चुकी थी. क्रीज पर फहीम अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी थे. अशरफ ने टीम के लिए मैच विनिंग पारी खेलते हुए 11 गेंदों में 29 रन बनाकर टीम को बेइज्जती से बचा लिया. पाकिस्तान ये मुकाबला हारते-हारते बची. इस जीत पर अशरफ ने कहा...

'हमें विकेट बचाकर खेलना'
जीत के बाद अशरफ ने कहा, 'हम पिछले एक साल से एक जैसी क्रिकेट खेल रहे हैं. इसलिए हमें जो भी काम दिया जाता है, हम उसे ठीक से और बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करते हैं. दिल की धड़कन तेज थी, ऐसा होना कोई नई बात नहीं थी और न ही पहली बार हुआ था. बस मैदान पर जाकर वही करना था जो हमें आता है. बल्लेबाजी करने वाले साथियों के साथ हमारी यही चर्चा थी कि हम अपना विकेट न गंवाएं. हम एक-एक ओवर करके खेल सकते हैं. अगर हमें 1 या 2 चौके मिल जाते हैं, तो हम जीत के करीब पहुंच जाते हैं.'

खुदा को किया शुक्रिया
उन्होंने  आगे कहा, 'भगवान का शुक्र है, बिल्कुल वही हुआ जो हम चाहते थे. (19वें ओवर में) जब गेंद हवा में थी, मैं प्रार्थना करता रहा कि वह कैच छोड़ दे. हम जल्दी खत्म करना चाहते थे, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आपकी टीम बिखर जाती है. ऐसी स्थिति में, आपको अपने हौसले पर काबू रखना होता है. अगर आप हमारी टीम को देखें, तो जब हम अच्छा नहीं खेलते हैं, तब भी हम अपने हौसले पर काबू रखते हैं, और इसी वजह से हमें अच्छे नतीजे मिलते हैं.

अशरफ की मैच विनिंग पारी

नीदरलैंड के 148 रनों के जवाब में पाकिस्तान को जीतने के लिए हर नाकाम प्रयास करना पड़ा. आखिरी के ओवर में फहीम अशरफ ने टीम के लिए मैच विनिंग पारी खेलते हुए इस सांसे थमा देने वाले मुकाबले में जीत दिलाने का काम किया. बता दें कि अशरफ ने महज 11 गेंदों में 29 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 2 चौके और 3 छक्के लगाने का काम किया. अशरफ की इस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया.

