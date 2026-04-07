नहीं थम रहा PSL का ड्रामा, बॉल टैंपरिंग मामले में फखर का बड़ा बयान, संन्यास की अटकलों पर लगाया ब्रेक

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमान, जिन्हें हाल ही में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के दो मैचों के लिए निलंबित किया गया था, उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास को लेकर चल रही अटकलों पर सफाई दी है. उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है. हालांकि, बाएं हाथ के इस ओपनर ने माना कि वह टी20 विश्व कप 2026 के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कहने का सोच रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है और अभी संन्यास नहीं लेंगे. बॉल टेम्परिंग विवाद के बाद उन्हें बैन किए जाने पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि फकर जल्द ही संन्यास ले सकते हैं. हालांकि, इस पूरे मामले पर अब उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए सब कुछ एकदम साफ कर दिया है.

टी20 वर्ल्ड कप में फखर

35 साल के फखर जमान ने टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने अब तक 120 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 14 अर्धशतक की मदद से 132.51 के स्ट्राइक रेट से 2494 रन बनाए हैं.टी20 विश्व कप के दौरान उन्हें ज्यादातर समय प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला और वह बेंच पर ही रहे. हालांकि, श्रीलंका के खिलाफ सुपर 8 के अहम मुकाबले में उन्हें टीम में शामिल किया गया.

चौथी बार बाहर हुई थी पाकिस्तान

पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मैच को कम से कम 65 रन से जीतना जरूरी था, लेकिन टीम ऐसा नहीं कर सकी. इसके बावजूद फखर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों पर 9 चौके और 4 छक्के लगाकर 84 रन बनाए.सलमान अली आगा की कप्तानी वाली टीम सुपर 8 चरण से ही बाहर हो गई. यह लगातार चौथा मौका रहा जब पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक पहुंचने में असफल रहा.

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'अभी कोई प्लान नहीं'

“विश्व कप के बाद मैंने टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने का मन बना लिया था. लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल दिया है और फिलहाल रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है. मैं अपने टी20 करियर का अंत अच्छे तरीके से करना चाहता हूं,” ऐसा जियो न्यूज के हवाले से फखर जमान ने कहा.पीएसएल में लाहौर कलंदर्स के लिए भी जमान का प्रदर्शन शानदार रहा है. उन्होंने 99 मैचों में 141.82 के स्ट्राइक रेट से 3018 रन बनाए हैं, जिसमें 24 अर्धशतक और 2 शतक शामिल हैं.

फखर पर लगा बैन

पाकिस्तान के इस अनुभवी बल्लेबाज को हाल ही में कराची किंग्स के खिलाफ मुकाबले में गेंद से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया था. उन पर आचार संहिता के लेवल-3 के उल्लंघन का आरोप लगा. हालांकि, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली और अपील खारिज हो गई.

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