6,6,6,6... छोटा पैकेट बड़ा धमाका! बेबी AB के गगनचुंबी छक्कों का तूफान, आसमान ताकते रह गए मेजबान

Dewald Brevis 100m six Video: युवा दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में अपना पहला टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने के बाद केर्न्स में तीसरे और अंतिम मैच में एक बार फिर उन्होंने धमाल मचा दिया. भले ही टीम यह मुकाबला हारकर सीरीज गंवा बैठी, लेकिन ब्रेविस ने 26 गेंदों में 53 रनों की तूफानी पारी खेली. इस पारी के दौरान उन्होंने छक्कों की झड़ी लगाई. एक तो ऐसा शॉट खेला, जो 100 मीटर दूर जाकर गिरा. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

नो लुक शॉट्स की लाइन, मैदान से बाहर पहुंचाई गेंद

चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए 22 साल के ब्रेविस ने आते ही बाउंड्री में डील करना शुरू कर दिया. उन्होंने बेहतरीन पावर हिटिंग का दिखाते हुए छक्कों की लाइन लगा दी, जिसमें तीन नो लुक शॉट्स भी शामिल थे. पारी के 10वें ओवर में ब्रेविस ने आरोन हार्डी की लगातार चार गेंदों पर छक्के जड़ दिए. उनमें से एक गेंद तो 100 मीटर की दूर जाकर गिरी, जो मैदान से ही बाहर चली गई. वहीं, तीन नो लुक शॉट खेलकर फैंस को एंटरटेन किया. उनके इन गगनचुंबी छक्कों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें: ब्रेविस की मेहनत पर फिर पानी... दो कंगारू बने साउथ अफ्रीका का काल, ऑस्ट्रेलिया ने जबड़े से छीन ली सीरीज

22 साल के इस विस्फोटक बल्लेबाज का यह प्रदर्शन बेहद शानदार रहा. हालांकि, वह लगातार दूसरा शतक नहीं बना पाए. 12वें ओवर में ब्रेविस चेन्नई सुपर किंग्स के अपने साथी खिलाड़ी नाथन एलिस का शिकार बने, जिन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर एक धीमी बाउंसर गेंद पर उन्हें छकाया. बाउंड्री के पार पुल शॉट लगाने की कोशिश में ब्रेविस डीप में ग्लेन मैक्सवेल के हाथों लपके गए, जिन्होंने दौड़ते हुए एक बेहतरीन कैच लपका.

ये भी पढ़ें: सूर्या कप्तान, अक्षर उपकप्तान... गिल को भी जगह, एशिया कप के लिए मोहम्मद कैफ ने चुनी टीम इंडिया

दक्षिण अफ्रीका को मिली हार, ऑस्ट्रेलिया ने नाम की सीरीज

ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से जीत ली. केर्न्स में खेले गए इस निर्णायक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम की. पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 172 रन बनाए. डेवाल्ड ब्रेविस ने 53 और रैसी वैन डर डुसेन ने 38 रन की शानदार पारियां खेलीं. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने एक गेंद शेष रहते 8 विकेट पर 173 रन बनाकर मैच जीत लिया. ग्लेन मैक्सवेल ने 36 गेंदों में 62 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. उनके अलावा कप्तान मिचेल मार्श ने भी 54 रन बनाए. पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने 17 रनों से जीता. दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका ने 53 रनों से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर की. तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से जीता और सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया.