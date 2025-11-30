VIDEO: रांची में विराट कोहली के लिए दीवानगी... शतक होते ही फैन ने बीच मैदान पर छूए पैर तो रोहित क्यों हुए हैरान?

Fan Touches Virat Kohli Feet: साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में विराट कोहली ने अपने ODI करियर का 52वां शतक (Virat Kohli 52nd ODI Century) जड़कर करोड़ों भारतीय फैंस का दिल गदगद कर दिया. 'किंग' कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट में 52 शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए. इस मामले में उन्होंने अपने आइडल और पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया. विराट कोहली ने धोनी के शहर रांची में जैसे ही ये बड़ा कारनामा किया, अचानक एक फैन उनके पास पहुंच गया.

विराट कोहली ने जैसे ही शतक जड़ा एक फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास पहुंच गया. स्टार खिलाड़ी गर्दन से रिंग निकालकर सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी उनकी नजर फैन पर पड़ी. वो युवा प्रशंसक उनके कदमों में था. ये दिलचस्प नजारा देखकर ड्रेसिंग रूम में मौजूद रोहित शर्मा भी थोड़े हैरान दिखे.

फैन ने विराट कोहली के छूए पैर

भले ही एमएस धोनी को रांची का राजकुमार कहा जाता है, लेकिन माही के होमग्राउंड पर हमेशा से उनके साथी विराट कोहली का राज रहा है. कोहली ने इस मैदान पर अपना तीसरा शतक जड़ा. सेंचुरी ठोकने के बाद जैसे ही वो सेलिब्रेट करने वाले थे, तभी एक फैन मैदान में घुस गया. वो तेजी से विराट के पास पहुंचा और फिर पैरों में गिरकर उनसे आशीर्वाद लिया. ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा ये नजारा देख रहे थे और वो भी हैरान हो गए कि पलक झपकते ही ये फैन बीच मैदान पर कैसे पहुंच गया. विराट कोहली ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए फैन को आशीर्वाद दिया और सुरक्षाकर्मी की तरफ इशारा किया कि इसे आराम से ले जाएं.

— Awkward News (@AwkwardNeuz) November 30, 2025

रांची में RO-KO की आंधी

रांची में खेले जा रहे मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. प्रोटियाज के इस फैसले पर RO-KO ने जल्द पानी फेर दिया. दोनों के बीच 109 गेंदों पर 136 रनों की शानदार साझेदारी हुई. हिटमैन 57 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन कोहली ने शतक जड़कर ही सांस ली. उन्होंने 102 गेंदों पर सेंचुरी पूरी की. शतक के बाद विराट कोहली 5वीं गियर में बल्लेबाजी करते दिखे. ऐसा लगा कि वो ODI करियर का पहला दोहरा शतक भी ठोक देंगे, लेकिन स्टार बल्लेबाज 135 रन बनाकर आउट हो गए.

