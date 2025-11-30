Advertisement
trendingNow13024098
Hindi Newsक्रिकेट

VIDEO: रांची में विराट कोहली के लिए दीवानगी... शतक होते ही फैन ने बीच मैदान पर छूए पैर तो रोहित क्यों हुए हैरान?

Fan Touches Virat Kohli Feet: विराट कोहली ने जैसे ही शतक जड़ा एक फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास पहुंच गया. स्टार खिलाड़ी गर्दन से रिंग निकालकर सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी उनकी नजर फैन पर पड़ी. वो युवा प्रशंसक उनके कदमों में था. ये दिलचस्प नजारा देखकर ड्रेसिंग रूम में मौजूद रोहित शर्मा भी थोड़े हैरान दिखे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 30, 2025, 05:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

fan breach security to touch virat kohli feet
fan breach security to touch virat kohli feet

Fan Touches Virat Kohli Feet: साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में विराट कोहली ने अपने ODI करियर का 52वां शतक (Virat Kohli 52nd ODI Century) जड़कर करोड़ों भारतीय फैंस का दिल गदगद कर दिया. 'किंग' कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट में 52 शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए. इस मामले में उन्होंने अपने आइडल और पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया. विराट कोहली ने धोनी के शहर रांची में जैसे ही ये बड़ा कारनामा किया, अचानक एक फैन उनके पास पहुंच गया. 

विराट कोहली ने जैसे ही शतक जड़ा एक फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास पहुंच गया. स्टार खिलाड़ी गर्दन से रिंग निकालकर सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी उनकी नजर फैन पर पड़ी. वो युवा प्रशंसक उनके कदमों में था. ये दिलचस्प नजारा देखकर ड्रेसिंग रूम में मौजूद रोहित शर्मा भी थोड़े हैरान दिखे. 

फैन ने विराट कोहली के छूए पैर 

भले ही एमएस धोनी को रांची का राजकुमार कहा जाता है, लेकिन माही के होमग्राउंड पर हमेशा से उनके साथी विराट कोहली का राज रहा है. कोहली ने इस मैदान पर अपना तीसरा शतक जड़ा. सेंचुरी ठोकने के बाद जैसे ही वो सेलिब्रेट करने वाले थे, तभी एक फैन मैदान में घुस गया. वो तेजी से विराट के पास पहुंचा और फिर पैरों में गिरकर उनसे आशीर्वाद लिया. ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा ये नजारा देख रहे थे और वो भी हैरान हो गए कि पलक झपकते ही ये फैन बीच मैदान पर कैसे पहुंच गया. विराट कोहली ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए फैन को आशीर्वाद दिया और सुरक्षाकर्मी की तरफ इशारा किया कि इसे आराम से ले जाएं. 

Add Zee News as a Preferred Source

रांची में RO-KO की आंधी 

रांची में खेले जा रहे मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. प्रोटियाज के इस फैसले पर RO-KO ने जल्द पानी फेर दिया. दोनों के बीच 109 गेंदों पर 136 रनों की शानदार साझेदारी हुई. हिटमैन 57 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन कोहली ने शतक जड़कर ही सांस ली. उन्होंने 102 गेंदों पर सेंचुरी पूरी की. शतक के बाद विराट कोहली 5वीं गियर में बल्लेबाजी करते दिखे. ऐसा लगा कि वो ODI करियर का पहला दोहरा शतक भी ठोक देंगे, लेकिन स्टार बल्लेबाज 135 रन बनाकर आउट हो गए. 

ये भी पढ़ें: Dewald Brevis तो सुपरमैन निकले... एक हाथ से पकड़ा ऋतुराज का करिश्माई कैच, कोहली को तो यकीन ही नहीं हुआ; VIDEO

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli

Trending news

दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
Bus accident
दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
Faisal Patel
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
Dr. Subhash Chandra
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
Air hostess molestation case
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान
6 december babri masjid
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान
वोट के लिए देश की तिजोरी खाली! पूर्व RBI गवर्नर की खरी-खरी: फ्री स्कीम्स से निवेश ठप
Freebies Promises
वोट के लिए देश की तिजोरी खाली! पूर्व RBI गवर्नर की खरी-खरी: फ्री स्कीम्स से निवेश ठप
बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
bangladesh
बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना
Maharashtra
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना
ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
sir revision
ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें
India-US Trade Tensions
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें