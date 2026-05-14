न बाउंड्री रोक पाई, न सुरक्षाकर्मी पकड़ पाए... 'विराट पगलू' ने पार की सारी हदें, 'किंग कोहली' के सामने ये क्या किया?

IPL 2026 Virat Kohli: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइटराइडर्स को हराकर प्लेऑफ की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं. बुधवार (13 मई) को आरसीबी ने 6 विकेट से जीत हासिल की. इस मैच में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार शतक लगाया. उन्होंने शतक लगाने के साथ-साथ मैच को फिनिश करके ही दम लिया. इस मैच के दौरान एक रोमांचक पल भी देखने को मिला.

मुकाबले के दौरान एक नाटकीय पल आया जब एक जुनूनी प्रशंसक ने सुरक्षा तोड़ दी और विराट कोहली के पैर छूने के लिए मैदान पर दौड़ पड़ा. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई इस घटना ने एक बार फिर कोहली के प्रति प्रशंसकों की दीवानगी को उजागर किया है. लोग कह रहे हैं कि 'विराट पगलू' ने अपने सपने को पूरा कर लिया. सोशल मीडिया पर इन दिनों किसी के फैन को उसका 'पगलू' कहा जाता है. ये शब्द रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी जैसे फैंस के लिए भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं.

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प्रशंसक कोहली तक कैसे पहुंचा?

बताया जा रहा है कि जब कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, तब वह प्रशंसक साइटस्क्रीन क्षेत्र से दौड़कर आया और सुरक्षा अधिकारियों के रोकने से पहले ही स्टार बल्लेबाज तक पहुंच गया. इसने खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों को स्तब्ध कर दिया. उस फैन ने झुककर कोहली के पैर छुए. विराट पहले तो काफी हैरान नजर आए, लेकिन बाद में इस स्थिति को संभाल लिया. उनके साथ ये दर्जनों बार हो चुका है. कोहली ने सुरक्षाकर्मियों से उस फैन को आराम से ले जाने का इशारा भी किया.

What could be the fine for this fanboy? pic.twitter.com/CeOLAZtMW9 — AdityaVarma (@AdityaVarma45_) May 14, 2026

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कोहली की और यादगार पारी

यह भावुक पल कोहली के एक बेहतरीन प्रदर्शन के दौरान आया, जहां उन्होंने बल्ले से अपनी क्लास दिखाई. कोलकाता ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए थे. आरसीबी ने 19.1 ओवर में 4 विकेट पर 194 रन बनाकर मैच को जीत लिया. आरसीबी के दिग्गज ने महज 60 गेंदों में 11 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 105 रन बनाए, जिससे बेंगलुरु ने केकेआर पर छह विकेट से शानदार जीत दर्ज की. उनके इस शतक ने आरसीबी को आईपीएल 2026 की अंक तालिका में फिर से शीर्ष पर पहुंचा दिया और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.