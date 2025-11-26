गुवाहाटी में शर्मनाक हार के बाद बवाल, फैंस ने लगाए 'गंभीर हाय-हाय' के नारे तो सिराज ने दिखाई उंगली, VIDEO वायरल

Fans Angry On Gautam Gambhir: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं. गुवाहाटी टेस्ट में करारी शिकस्त के बाद एक वीडियो सामने आया है, जिसमें स्टेडियम में मौजूद कुछ फैंस गंभीर के खिलाफ नारेबाजी करते दिख रहे हैं. हेड कोच का यूं अपमान होते देख तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने जो रिएक्शन दिया, वो भी तेजी से वायरल हो रहा है.

गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया को टेस्ट में अब तक की सबसे बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा. दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने भारत को 408 रनों से हरा दिया. गुवाहाटी में मौजूद कुछ फैंस इस शर्मनाक हार को बर्दाश्त नहीं कर सके और 'गंभीर हाय-हाय' के नारे लगाने लगे.

गुवाहाटी में लगे 'गंभीर हाय-हाय' के नारे

गुवाहाटी में मौजूद फैंस का गुस्सा देखकर गौतम गंभीर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके साथ खड़े मोहम्मद सिराज और टीम इंडिया के बैटिंग कोच सीतांशु कोटक से ये सबकुछ देखा नहीं गया और उन्होंने गंभीर का बचाव भी किया. सीतांशु ने 'गंभीर हाय-हाय' के नारे लगा रहे लोगों से कहा कि जिसने टीम इंडिया के लिए इतना कुछ किया आप उसे ऐसे बोल रहे हैं.

सिराज ने फैंस को कराया चुप

गौतम गंभीर के खिलाफ नारेबाजी होते देख स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी नाराज हो गए और उन्होंने गुस्से में अपने होंठ पर उंगली रख इशारा किया कि चुप हो जाओ. वीडियो में देख सकते हैं गंभीर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे लोगों को पुलिस स्टेडियम से बाहर ले जा रही है.

हार के बाद क्या बोले गौतम गंभीर?

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-0 से सीरीज गंवाने के बाद गौतम गंभीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखे सवाल पूछे गए. हेड कोच ने कहा कि 0-2 से सीरीज हार के लिए भारतीय टीम के हर एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, लेकिन दोष तो उनसे ही शुरू होता है। जब उनसे कोचिंग फ्यूचर के बारे में सवाल किया गया तो गंभीर ने कहा कि यह बीसीसीआई को तय करना है. मैंने पहले भी कहा है, भारतीय क्रिकेट महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं. मैं वही हूं जिसने इंग्लैंड में नतीजे हासिल किए, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीता. यह एक ऐसी टीम है जो सीख रही है.

