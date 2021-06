Virat Kohli को कप्तानी से हटाने की मांग हुई तेज, फैंस का फूटा गुस्सा, जमकर लताड़ा

नई दिल्ली: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम टीम को 8 विकेट कक्षा करारी शिकस्त मिली, जिसके बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं. ट्विटर पर विराट कोहली को कप्तानी से हटाने की मांग कर रहे हैं.

बतौर भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) एक बार भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं. इस बार टीम इंडिया के पास बेहतरीन मौका था लेकिन विराट सेना एक बार फिर फेल हो गई.

ये पहली बार नहीं है जब कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में टीम इंडिया फाइनल में पहुंचकर हार गई हो, इससे पहले भी विराट के नेतृत्व में टीम 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी लेकिन पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा. उसके बाद 2019 के वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारे.

टीम इंडिया की हार के बाद ट्विटर पर फैंस विराट कोहली को कप्तानी से हटाने की मांग कर रहे हैं. तो वहीं कुछ यूजर्स कोहली को तुलना धोनी से कर रहे हैं. अब तक विराट कोहली (Virat Kohli) टीम इंडिया (Team India) के लिए एक भी आईसीसी (ICC) टूनामेंट नहीं जीत पाए हैं. इतना ही नहीं कोहली एक भी बार आईपीएल की ट्रॉफी भी जिता पाए हैं.

We Have To Take Call On Virat Captaincy also.we all know he is one the best in terms of Batting.But For captainship we have to take a tough Call for him

— Anurag Kumar Ray (@AnuragK73679219) June 23, 2021