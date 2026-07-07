IND vs ENG नॉटिंघम मैच में आएगी सूर्या की याद... 3 साल पहले मचाया था गदर, किसे मिली थी जीत?

इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 216 रन का लक्ष्य रखा था. जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत शर्मनाक रही. रोहित शर्मा 11, ऋषभ पंत 1 और विराट कोहली जैसे दिग्गज महज 31 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे. इसके बाद सूर्या ने मोर्चा संभाला और महज 55 गेंद में 117 रन ठोके. इस दौरान उनके बल्ले से 6 छक्के और 14 चौके देखने को मिले. अब देखना होगा कि आज के मैच में कौन सा खिलाड़ी हीरो साबित होता है.