IND vs ENG नॉटिंघम मैच में आएगी सूर्या की याद... 3 साल पहले मचाया था गदर, किसे मिली थी जीत?

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला नॉटिंघम में कुछ ही घंटों में शुरू होगा. रात 10 बजे दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. इस मुकाबले में फैंस सूर्यकुमार यादव को मिस करेंगे, क्योंकि इसी मैदान पर 4 साल पहले उन्होंने अपनी बैटिंग से महफिल लूट ली थी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के चैंपियन कप्तान सूर्या का पत्ता आयरलैंड सीरीज से पहले ही कट गया. सिर्फ कप्तानी ही नहीं बल्कि उन्हें टीम से ही बाहर कर दिया गया.
सूर्यकुमार यादव की जगह अब श्रेयस अय्यर टी20 के कप्तान हैं. उनकी कप्तानी की शुरुआत ही शर्मनाक रही, जिससे सवालों के घेरे में आ गए. आयरलैंड जैसी फिसड्डी टीम ने 2 मैच की टी20 सीरीज में भारत को रौंद दिया. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी अभी तक जीत नसीब नहीं हुई है, नॉटिंघम में भी टीम इंडिया के पक्ष में आंकड़े नजर आते हैं.
नॉटिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच महज एक मुकाबला खेला गया है. 2022 में दोनों टीमों के बीच इस मैदान पर टक्कर हुई थी, जहां मेजबान इंग्लैंड ने जीत दर्ज की. लेकिन इंग्लैंड की जीत से ज्यादा चर्चे सूर्यकुमार यादव के थे, जिन्होंने अकेले ही इंग्लैंड को जीतने के लिए पापड़ बेलने पर मजबूर किया था. उन्होंने इस मुकाबले में तूफानी अंदाज में 117 रन ठोके थे.
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इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 216 रन का लक्ष्य रखा था. जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत शर्मनाक रही. रोहित शर्मा 11, ऋषभ पंत 1 और विराट कोहली जैसे दिग्गज महज 31 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे. इसके बाद सूर्या ने मोर्चा संभाला और महज 55 गेंद में 117 रन ठोके. इस दौरान उनके बल्ले से 6 छक्के और 14 चौके देखने को मिले. अब देखना होगा कि आज के मैच में कौन सा खिलाड़ी हीरो साबित होता है.