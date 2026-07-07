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IND vs ENG नॉटिंघम मैच में आएगी सूर्या की याद... 3 साल पहले मचाया था गदर, किसे मिली थी जीत?

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला नॉटिंघम में कुछ ही घंटों में शुरू होगा. रात 10 बजे दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. इस मुकाबले में फैंस सूर्यकुमार यादव को मिस करेंगे, क्योंकि इसी मैदान पर 4 साल पहले उन्होंने अपनी बैटिंग से महफिल लूट ली थी.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 07, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:14 PM IST
IND vs ENG नॉटिंघम मैच में आएगी सूर्या की याद... 3 साल पहले मचाया था गदर, किसे मिली थी जीत?
Image Credit: Suryakumar yadavSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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