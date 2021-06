Ravi Shastri और Virat Kohli नहीं, Rahul Dravid और इस खिलाड़ी को सौंपी जाए कमान! फैंस ने तेज की मांग

नई दिल्ली: जहां एक तरफ विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुआई में भारतीय टेस्ट टीम इंग्लैंड का सामना करने के लिए तैयार हैं वहीं शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की कप्तानी में एक दूसरी सीमित ओवर टीम श्रीलंका में कमाल दिखाने को तैयार है. इस टीम के कोच दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) होंगे.

धवन के साथ द्रविड़ को देख फैंस खुश

टीम के कप्तान शिखर धवन (Shikhar Dhawan) के साथ कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) की एक फोटो बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है. इस जोड़ी को देख भारतीय फैंस काफी खुश नजर आए हैं. फैंस के रिएक्शन को देख ऐसे लग रहा है मानो सभी को काफी लंबे समय से इसी पल का इंतजार था.

Say hello to #TeamIndia's captain & coach for the Sri Lanka tour We are excited. Are you? #SLvIND pic.twitter.com/OnNMzRX4ZB — BCCI (@BCCI) June 27, 2021

द्रविड़ को कोच बनाने की उठी मांग

राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को पहली बार टीम इंडिया का कोच बनते देख फैंस ने उन्हीं को मुख्य कोच बनाने की मांग कर दी है. फैंस का कहना है कि रवि शास्त्री (Ravi Shastri) की जगह द्रविड़ को ही टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया जाना चाहिए. वहीं फैंस ने विराट कोहली को भी कप्तानी पद से हटाने की बात कही है.

Instead of the perpetually unaccountable @imVkohli @RaviShastriOfc who have lost us yet another ICC trophy; we need to have this pair as coach and captain for the main England tour! @ajinkyarahane88 for test captain and @ImRo45 as white ball captain @SGanguly99 @JayShah pic.twitter.com/Rp0vu5IZrU — Kaustubh Pethe (@kauspet) June 27, 2021

Rahul Dravid - Most awaited Coach for the Indian Cricket Team — Siddharth Setia (@ethicalsid) June 27, 2021

The best thing Happened to Indian Cricket!.

The Great Wall of India! Wish he becomes our Head Coach at the earliest! — Nithin (@nithinvija) June 27, 2021

Hello Captan aur Coach Saab !!!

New combo heading #TeamIndia with a young unit raring to go.

Hell yeah we are excited — (@Agnelo_G) June 27, 2021

WTC फाइनल की हार से नाराज हैं फैंस

टीम इंडिया को जब से विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में न्यूजीलैंड के हाथों WTC फाइनल में हार मिली है तभी से भारतीय फैंस काफी ज्यादा नाराज हैं. फैंस रवि शास्त्री (Ravi Shastri) और विराट की जोड़ी को कोच और कप्तानी से हटाने की लगातार मांग करते आ रहे हैं.