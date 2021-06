James Neesham ने World Cup 2019 के रन आउट को लेकर MS Dhoni को किया ट्रोल, फैंस ने जमकर लताड़ा

नई दिल्ली: विश्व कप 2019 (World Cup 2019) के सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. मुकाबले में हर भारतीय फैन का दिल तब टूट गया जब एमएस धोनी (MS Dhoni) रन आउट हो गए थे.

मैच में एमएस धोनी (MS Dhoni) ने टीम इंडिया को एक छोर से संभाला हुआ था और वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचने के लिए हर फैन की उम्मीदें धोनी से थी. मार्टिन गप्टिल (Martin Guptill) की डायरेक्ट थ्रो ने पूरे देश की धड़कने रोक दी थी. ये इसलिए भी काफी दुखी करने वाला पल था क्योंकि धोनी का ये आखिरी वर्ल्ड कप का मैच साबित हुआ. उन्होंने 1.5 साल बाद संन्यास की घोषणा कर दी थी.

नीशम ने धोनी के रन आउट पर दिया रिएक्शन

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जेम्स नीशम (James Neesham) से एक फैन ने एमएस धोनी (MS Dhoni) के इसी रन आउट पर बात की. इस सवाल पर नीशम ने जैसे रिएक्ट किया है, उस पर धोनी के फैंस भड़क गए हैं.

Before: Cool we’re probably gonna win

After: Cool we’re definitely gonna win https://t.co/YaX1zXvyD7 — Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) June 4, 2021

जेम्स नीशम (James Neesham) को ट्विटर पर धोनी (MS Dhoni) के रन आउट पर पूछे गए सावल पर कहा, ‘उनके रन आउट होने से पहले मैं ये सोच रहा था कि शांत रहो! हम शायद यह मुकाबला जीतने वाले हैं और जब वह रन आउट हुए तब भी मैंने यही सोचा कि शांत रहो! अब हम यह मुकाबला जरूर जीतने वाले हैं.

नीशम पर भड़के धोनी के फैंस

जेम्स नीशम (James Neesham) के इस जवाब पर एमएस धोनी के फैंस ट्विटर पर भड़क गए है और हर कौई अपने अंदाज में नीशम को ट्रोल कर रहा है.

न्यूजीलैंड-भारत में टेस्ट चैंपियनशिप की भिड़ंत

बता दें कि भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है. 18 जून से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने होगी. जिसके बाद भारतीय टीम इंग्लैंड में इंग्लिश टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी.

Probably gonna win? Seems you haven't seen MSD's game much otherwise would not have been this cool there — (@Mr_unknown23_) June 4, 2021

What feeling you had before the last ball of super over to Guptill and after he got runout in the final. — Amey Pawar (@ameypawar45) June 4, 2021