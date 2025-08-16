'मटकी फोड़' में भी रोहित-कोहली... जन्माष्टमी पर छाया क्रिकेट का खुमार, पुणे में 'RO-KO' का शोर
Advertisement
trendingNow12884346
Hindi Newsक्रिकेट

'मटकी फोड़' में भी रोहित-कोहली... जन्माष्टमी पर छाया क्रिकेट का खुमार, पुणे में 'RO-KO' का शोर

रोहित शर्मा और विराट कोहली, भारतीय मॉडर्न क्रिकेट के वो दो नाम जिनके चर्चे थमने का नाम नहीं लेते हैं. चूंकि अब रोहित-कोहली का युग मॉडर्न क्रिकेट में खत्म होता नजर आ रहा है. उन्होंने पहले टी20 क्रिकेट से विदाई ली और कुछ महीनों पहले टेस्ट को भी अलविदा कह दिया. लेकिन फैंस इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 16, 2025, 11:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat Kohli and Rohit Sharma
Virat Kohli and Rohit Sharma

रोहित शर्मा और विराट कोहली, भारतीय मॉडर्न क्रिकेट के वो दो नाम जिनके चर्चे थमने का नाम नहीं लेते हैं. चूंकि अब रोहित-कोहली का युग मॉडर्न क्रिकेट में खत्म होता नजर आ रहा है. उन्होंने पहले टी20 क्रिकेट से विदाई ली और कुछ महीनों पहले टेस्ट को भी अलविदा कह दिया. लेकिन फैंस इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं. हर तरफ एक ही शोर देखने को मिलता है कि उन्हें और खेलना चाहिए था. 16 अगस्त को जन्माष्टमी के त्यौहार पर भी रोहित-कोहली की याद फैंस को सताती रही. पुणे में मटकी फोड़ में भी रोहित-कोहली का शोर देखने को मिला. 

एक पोस्ट से रिटायरमेंट

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आईपीएल 2025 के बीच अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. इस खबर से चारो तरफ खलबली मच गई. रोहित ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी से टेस्ट क्रिकेट से विदाई ली जबकि विराट कोहली ने एक भावुक पोस्ट किया था. सभी के मन में एक कसक थी संन्यास लिया तो बिना फेयरवेल मैच के, आखिर क्यों? इसके बाद जमकर बवाल देखने को मिला. 

विराट को मिला ट्रिब्यूट

विराट कोहली को ट्रिब्यूट देने के लिए फैंस आईपीएल के दौरान चिन्नास्वामी में व्हाइट जर्सी में देखने को मिले. दोनों ने भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज से पहले लंबे प्रारूप से विदाई ली. शुभमन गिल को टीम का नया कप्तान चुना गया और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. हालांकि, रोहित विराट की कमी फैंस को खूब खली. अब जन्माष्टमी पर भी दोनों को एक बार फिर फैंस का ट्रिब्यूट मिला है. 

ये भी पढ़ें... 180 रन... बाल-बाल बचा विराट कोहली का रिकॉर्ड, 3 मैच में 22 साल का बल्लेबाज छीन लेता ये ताज

रोहित-कोहली का पोस्टर

यूं तो विराट और रोहित के फैंस दुनिया के कोने-कोने में बसे हुए हैं. लेकिन मुंबई-महाराष्ट्र में बच्चा-बच्चा रोहित को मुंबई का राजा तो कोहली को किंग बताता है. जन्माष्टमी पर पुणे का मटकी फोड़ का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें मटकी के ऊपर 'रो-को' के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली की फोटोज लगी हुई हैं. उसके किनारे पर दोनों के नंबर की जर्सी भी देखने को मिली. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

virat kohli and rohit sharma

Trending news

विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
Jinnah
विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल
rss
RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल
मंत्रों से मस्तिष्क का कनेक्शन; कैसे शार्प होती है मेमोरी? रिसर्च में हुआ खुलासा
DNA Analysis
मंत्रों से मस्तिष्क का कनेक्शन; कैसे शार्प होती है मेमोरी? रिसर्च में हुआ खुलासा
DNA: भारत के बंटवारे का 'तीसरा विलेन' कौन? क्यों सुलग रही 'सियासी आग'?
DNA Analysis
DNA: भारत के बंटवारे का 'तीसरा विलेन' कौन? क्यों सुलग रही 'सियासी आग'?
गुमराह करने की कोशिश...कांग्रेस के वीडियो पर EC का कमेंट, 'वोट चोरी' पर दिया जवाब
congress
गुमराह करने की कोशिश...कांग्रेस के वीडियो पर EC का कमेंट, 'वोट चोरी' पर दिया जवाब
खामोशी में कटे 8 साल, अब जर्रे-जर्रे में गूंजी अक्षय की आवाज, कैसे हुआ चमत्कार?
jammu kashmir news
खामोशी में कटे 8 साल, अब जर्रे-जर्रे में गूंजी अक्षय की आवाज, कैसे हुआ चमत्कार?
नहीं चल पा रहा था घर, महिला ने उड़ाए जेठ के लाखों रुपये, पुलिस को सुनाई झूठी कहानी
Gujarat news
नहीं चल पा रहा था घर, महिला ने उड़ाए जेठ के लाखों रुपये, पुलिस को सुनाई झूठी कहानी
फिर हुआ हादसा! लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराई Indigo प्लेन की पूंछ, हलक में आई जान
mumbai
फिर हुआ हादसा! लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराई Indigo प्लेन की पूंछ, हलक में आई जान
फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
AIR INDIA
फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
;