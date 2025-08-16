'मटकी फोड़' में भी रोहित-कोहली... जन्माष्टमी पर छाया क्रिकेट का खुमार, पुणे में 'RO-KO' का शोर

रोहित शर्मा और विराट कोहली, भारतीय मॉडर्न क्रिकेट के वो दो नाम जिनके चर्चे थमने का नाम नहीं लेते हैं. चूंकि अब रोहित-कोहली का युग मॉडर्न क्रिकेट में खत्म होता नजर आ रहा है. उन्होंने पहले टी20 क्रिकेट से विदाई ली और कुछ महीनों पहले टेस्ट को भी अलविदा कह दिया. लेकिन फैंस इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं. हर तरफ एक ही शोर देखने को मिलता है कि उन्हें और खेलना चाहिए था. 16 अगस्त को जन्माष्टमी के त्यौहार पर भी रोहित-कोहली की याद फैंस को सताती रही. पुणे में मटकी फोड़ में भी रोहित-कोहली का शोर देखने को मिला.

एक पोस्ट से रिटायरमेंट

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आईपीएल 2025 के बीच अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. इस खबर से चारो तरफ खलबली मच गई. रोहित ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी से टेस्ट क्रिकेट से विदाई ली जबकि विराट कोहली ने एक भावुक पोस्ट किया था. सभी के मन में एक कसक थी संन्यास लिया तो बिना फेयरवेल मैच के, आखिर क्यों? इसके बाद जमकर बवाल देखने को मिला.

विराट को मिला ट्रिब्यूट

विराट कोहली को ट्रिब्यूट देने के लिए फैंस आईपीएल के दौरान चिन्नास्वामी में व्हाइट जर्सी में देखने को मिले. दोनों ने भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज से पहले लंबे प्रारूप से विदाई ली. शुभमन गिल को टीम का नया कप्तान चुना गया और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. हालांकि, रोहित विराट की कमी फैंस को खूब खली. अब जन्माष्टमी पर भी दोनों को एक बार फिर फैंस का ट्रिब्यूट मिला है.

रोहित-कोहली का पोस्टर

यूं तो विराट और रोहित के फैंस दुनिया के कोने-कोने में बसे हुए हैं. लेकिन मुंबई-महाराष्ट्र में बच्चा-बच्चा रोहित को मुंबई का राजा तो कोहली को किंग बताता है. जन्माष्टमी पर पुणे का मटकी फोड़ का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें मटकी के ऊपर 'रो-को' के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली की फोटोज लगी हुई हैं. उसके किनारे पर दोनों के नंबर की जर्सी भी देखने को मिली.