ENG की 'बच्चों' वाली टीम ने किया PAK का सूपड़ा साफ, सोशल मीडिया पर उड़ा जमकर मजाक

नई दिल्ली: जेम्स विन्स (James Vince) के शतक की मदद से इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पाकिस्तान (Pakistan) को तीन विकेट से पराजित करके तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया. विन्स के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहले शतक से इंग्लैंड ने 332 रन के लक्ष्य को 48 ओवर में सात विकेट खोकर हासिल कर दिया. विन्स के 95 गेंदों पर 102 रन के सामने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की 158 रन की पारी फीकी पड़ गई.

जैसे ही पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड की नई नवेली टीम से हार झेलनी पड़ी तभी सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल करने लग गए. फैंस का कहना है कि पाकिस्तान को फिर से जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना चाहिए तभी उनको जीत हासिल होगी. वहीं कई फैंस पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) को ट्रोल कर रहे हैं.

Pakistan's win percentage against Top 4 ODI teams (Aus, Eng, Ind, NZ) in the last five years is only 18.42%. They have won only 7 out of 38 matches. #EngvPak

If Pakistan wish to be a force in international cricket...First thing they really need is to set fielding standard.... India is above the rest at this moment because of our fielding....You can't have Shoaib Maqsood fielding in outfield along with Rauf

— Hamidul Khan (@hamidul_cric) July 13, 2021