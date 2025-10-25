Advertisement
'इन्हें तुरंत हटाओ' रोहित-कोहली कमबैक के बाद फैंस ने खोया आपा, कोच-सेलेक्टर की हो रही फजीहत

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. लेकिन कंगारू टीम की जीत से ज्यादा रोहित शर्मा और विराट कोहली के चर्चे हैं. सिडनी में दोनों ने बल्ले से हल्ला बोला और सोशल मीडिया पर छा गए. रोहित-कोहली के कमबैक के बाद अजीत अगरकर और गौतम गंभीर रडार पर हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 25, 2025, 06:40 PM IST
रोहित-कोहली की शानदार पारी

224 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया टूर पर टीम इंडिया में वापसी से ही रोहित-कोहली का परफॉर्मेंस चर्चा में था. कोहली लगातार दो बार डक आउट हुए. वहीं, पहले मैच में रोहित का बल्ला भी नहीं चला. लेकिन हिटमैन ने दूसरे मुकाबले में 73 रन की पारी खेली. इसके बाद सिडनी में 121 रन की नाबाद पारी खेली जबकि कोहली ने भी 74 रन ठोक डाले. अब सवाल है कि आखिर रोहित-कोहली की धांसू पारियों के बाद गंभीर और अगरकर को क्यों निशाना बनाया जा रहा है. 

मीम्स से उड़ रही खिल्ली

ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ और रोहित शर्मा की कप्तानी चली गई. चारों तरफ शोर था कि आखिर आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म करने वाले लीडर को क्यों हटाया गया. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने वर्ल्ड कप 2027 के लिए कुछ कंफर्म नहीं किया है. इसके बाद दोनों के वनडे रिटायरमेंट के चर्चे चरम पर थे, लेकिन सिडनी में बल्ले की धमक से साबित हुआ कि दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं. रोहित-कोहली की ये पारियां अगरकर और गंभीर के जख्मों पर नमक का काम कर गई हैं. सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स बन रहे हैं. 

ये भी पढे़ं.. 'थैंक्यू ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं आएंगे या नहीं..' रोहित ने शतक के बाद क्यों कही ये बात? कोहली को भी याद आई उम्र

यूजर्स ने सुनाई खरी-खोटी

अगरकर और गंभीर को फैंस खूब खरी खोटी सुनाते दिखे. एक यूजर ने गंभीर-अगरकर को लेकर लिखा, 'भारत भले ही सीरीज़ हार गया हो, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के ज़ख्मों पर नमक छिड़क दिया है.' एक यूजर ने गंभीर और अगरकर को हटाने की ही मांग रख दी. इसने लिखा, 'सॉरी गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, संजय मांजरेकर क्या आप कृपया रोको की तुलना में अपने स्टैटिस्टिक्स लिख सकते हैं? निराश, जहरीले, बदले की भावना रखने वाले, सैडिस्टिक हारने वालों का झुंड. उनका अगला शिकार अर्शदीप सिंह है. बीसीसीआई इन लोगों को तुरंत हटाओ.'

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

Ind Vs Aus

