सबको 5-5 करोड़ भी दे दो... श्रीलंका को हराकर उछल रहे पाक PM शहबाज की सरेआम बेइज्जती! फैंस ने जमकर लिए मजे

Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में शिकस्त क्या दे दी, पीएम शहबाज शरीफ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा. इस खुशी में उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद फैंस पाक पीएम की सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं. रविवार (16 नवंबर) को रावलपिंडी मे खेले गए तीसरे ODI मैच को पाकिस्तान ने 6 विकेट से जीत लिया. इसके साथ ही उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज पर 3-0 से क्लीन स्वीप किया.

इस बाइलेटरल सीरीज को जीतकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ऐसे रिएक्ट किया मानो उनकी टीम ने कोई ICC खिताब जीत लिया हो. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए खिलाड़ियों की तारीफ में कसीदे पढ़ डाले. अब इसी पोस्ट को लेकर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस उनका मजाक उड़ा रहे हैं.

बाइलेटरल सीरीज जीतकर उछल रहे शहबाज शरीफ

किसी भी देश के पीएम स्पोर्ट्स टीम को तब बधाई देते हैं जब उन्होंने कोई आईसीसी ट्रॉफी या बड़ा खिताब जीता हो, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए तो बाइलेटरल सीरीज भी ICC की ट्रॉफी से कम नहीं. खैर शहबाज शरीफ की भी गलती नहीं है. दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों श्रीलंका से भी जीत जाए तो ये बड़ी बात है. हाल ही में हुए एशिया कप 2025 में भारत ने उन्हें लगातार तीन बार पटखनी दी थी.

श्रीलंका के खिलाफ बाइलेटरल सीरीज में 3-0 से मिली जीत के बाद पाकिस्तान पीएम ने X पर लिखा, ''शाबाश, लड़कों! पाकिस्तान को तुम पर गर्व है. श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर हमारी क्रिकेट टीम को मेरी बधाई। टीम, प्रबंधन और पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी का शानदार काम. कौशल और टीम वर्क का क्या ही शानदार प्रदर्शन! क्रिकेट और खेल भावना के शानदार प्रदर्शन के लिए श्रीलंकाई क्रिकेट टीम की सराहना करता हूं.''

Well done, boys! Pakistan is proud of you!

My felicitations to our cricket team on a clean sweep against Sri Lanka in the ODI series. Great work by the team, management and Chairman PCB @MohsinnaqviC42

What a superb display of skill and teamwork! Shahbash

My appreciation to… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) November 17, 2025

फैंस ने पाक पीएम का उड़ाया मजाक

शहबाज शरीफ ने जैसे ही ये पोस्ट शेयर किया, कुछ ही देर में ये सोशल मीडिया पर हंसी का पात्र बन गया. फैंस इसपर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला जीत पर पाक सरकार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करनी चाहिए. वहीं एक फैन ने लिखा कि कृपया उन्हें शक्तिशाली श्रीलंका के खिलाफ घरेलू मैदान पर ऐतिहासिक द्विपक्षीय वनडे जीत के लिए 5-5 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दें। यह किसी आईसीसी ट्रॉफी से कम नहीं है।

बता दें कि रविवार को रावलपिंडी में खेले गए तीसरे वनडे में श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रनों पर ऑल आउट हो गई. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया. पाक की तरफ से ओपनर फखर जमान और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने अर्धशतक जड़ा.

