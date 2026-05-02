शर्मनाक: 15 साल के वैभव के सामने ऐसी हरकत, जैमीसन पर लगा चाइल्ड एब्यूज का आरोप, वैभव के सपोर्ट में फैंस

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने कुछ ऐसा कर दिया, जिससे बवाल खड़ा हो गया है. बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) को 5 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हरा दिया. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 225 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल्स (DC) को जीत के लिए 226 रनों का लक्ष्य दिया. जवाब में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ने 19.1 ओवर में 3 विकेट पर 226 रन बनाते हुए राजस्थान रॉयल्स (RR) को 5 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हरा दिया.

15 साल के बच्चे के सामने ऐसी हरकत

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ इस मैच में 4 ओवर में 48 रन लुटा दिए और उन्हें सिर्फ एक विकेट ही मिला. इस मैच में घटिया गेंदबाजी करने वाले दिल्ली कैपिटल्स (DC) के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन का गुरूर सातवें आसमान पर था.

जैमीसन पर लगा चाइल्ड एब्यूज का आरोप

काइल जैमीसन ने इस मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी (4 रन) को आउट करके शर्मनाक और गैर-जरूरी रिएक्शन दिया. काइल जैमीसन की इस हरकत के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उनके खिलाफ चाइल्ड एब्यूज के तहत शिकायत दर्ज करने की मांग कर रहे हैं.

पूर्व क्रिकेटर ने काइल जैमीसन की लगाई क्लास

पूर्व भारतीय घरेलू क्रिकेटर प्रियंक पांचाल ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन की आलोचना की है. यह आलोचना तब हुई जब शुक्रवार को IPL 2026 के मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) और राजस्थान रॉयल्स (RR) आमने-सामने थे, और काइल जैमीसन ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के ओपनर वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद उन्हें आक्रामक अंदाज में 'सेंड-ऑफ' दिया. प्रियंक पांचाल ने अपने 'X' (ट्विटर) अकाउंट पर लिखा, '31 साल के काइल जैमीसन, 15 साल के एक बच्चे को आउट करने के बाद उसे 'सेंड-ऑफ' दे रहे हैं. यह नजारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह इस बात को भी दिखाता है कि वैभव ने विरोधी टीमों के मन में अभी से कितना गहरा प्रभाव और खौफ पैदा कर दिया है.'