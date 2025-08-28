'सामने कौन है, फर्क नहीं पड़ता..' गेंदबाजों के लिए बेरहम हैं रोहित शर्मा, रिप्लाई से उड़ा दिया गर्दा

Rohit Sharma: टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए दुनियाभर में जाने जाते हैं. हिटमैन रडार में गेंद आते ही उसे बाउंड्री पार भेज देते हैं. स्थिति कोई भी हो रोहित छक्का ठोकने से नहीं कतराते हैं. हिटमैन ने अपने छक्कों की दहशत दुनिया के बड़े-बड़े गेंदबाजों में फैला रखी है. ऐसे में जब लोगों के मन में सवाल उठा कि ऐसा कौन सा फेवरेट बॉलर है जिसके खिलाफ उन्हें छक्का जमाना सबसे अच्छा लगता है तो रोहित ने अपने रिप्लाई से गर्दा ही उड़ा दिया है.

रोहित के नाम छक्कों का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा को यूं ही हिटमैन का दर्जा नहीं दिया गया. फॉर्मेट कोई भी हो छक्कों के रिकॉर्ड में रोहित शर्मा का नाम देखने को मिल ही जाता है. रोहित ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने का वो रिकॉर्ड कायम कर दिया है जिसके करीब कोई पूरे करियर में भी न पहुंच पाए. रोहित ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 637 छक्के दर्ज हैं. उन्होंने क्रिस गेल को पछाड़ा था जिन्होंने पूरे करियर में 553 छक्के ठोके थे.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले रोहित शर्मा?

रोहित ने ओरल बी के इवेंट में अपने फेवरेट बॉलर वाले सवाल पर कहा, 'सच कहूँ तो, सभी की गेंद पर! मैं सभी की गेंद पर छक्का जड़ना पसंद करूंगा. कोई एक ख़ास गेंदबाज नहीं है. मेरी सोच हमेशा एक जैसी रहती है मैं बस हिट करना चाहता हूं, मेरे सामने कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.'

ये भी पढे़ं.. 'सबके अंदर निराशा थी...' टी20 वर्ल्ड कप जीत से पहले कैसा था माहौल? कप्तान रोहित ने किया याद

जल्द नजर आएंगे हिटमैन

रोहित शर्मा के हिटिंग अंदाज के फैंस दुनिया के कोने-कोने में हैं. आईपीएल के बाद से रोहित शर्मा को फैंस काफी मिस कर रहे हैं. रोहित ने टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब जल्द ही रोहित शर्मा एक बार फिर एक्शन में नजर आने वाले हैं. एशिया कप 2025 के बाद टीम इंडिया वनडे सीरीज खेलेगी, जिसमें एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा एक्शन में दिखेंगे.