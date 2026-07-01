S Sreesanth को बड़ी राहत...हट गया 3 साल का बैन, संजू सैमसन पर दिए एक बयान ने खड़ा किया था बवाल

KCA Lifts 3 Years Ban On S Sreesanth: पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत को एक बड़ी राहत मिली है. केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने उन पर लगाया गया 3 साल का बैन आखिरकार हटा दिया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई (PTI) के मुताबिक, 1 जुलाई 2026 को हुई KCA की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया. आइए जानते हैं क्या है यह पूरा विवाद और बैन हटने की इनसाइड स्टोरी.
यह पूरा विवाद 2025 का है. जब श्रीसंत ने स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन के चयन को लेकर केरल क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) पर गंभीर आरोप लगाए दिए थे. श्रीसंत का मानना था कि एसोसिएशन ने जानबूझकर विजय हजारे ट्रॉफी के लिए केरल की टीम में संजू सैमसन को जगह नहीं दी, जिसकी वजह से वह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की भारतीय टीम में जगह बनाने से चूक गए.
एसोसिएशन के खिलाफ की गई इस तीखी टिप्पणी के बाद KCA ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए श्रीसंत पर 3 साल का कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था. बैन लगने के बाद श्रीसंत ने पहले तिरुवनंतपुरम के मुंसिफ कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन वहां से उनकी याचिका खारिज हो गई. इसके बाद श्रीसंत ने कानूनी लड़ाई के बजाय सुलह का रास्ता चुना.
श्रीसंत ने केरल क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ अपने दिए गए बयानों पर गहरा खेद जताते हुए एक आधिकारिक और अनकंडीशनल अपोलॉजी (बिना शर्त माफी) भेजी. KCA ने उनकी इस माफी को स्वीकार करते हुए बैन हटाने का फैसला किया. साथ ही उन्हें भविष्य में दोबारा ऐसी गलती न दोहराने की सख्त चेतावनी भी दी है.
अगर आप श्रीसंत को दोबारा क्रिकेट खेलते देखना चाहते हैं, तो आपको निराशा हो सकती है. क्रिकेट में वापसी को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ है, क्योंकि वे पहले ही प्रोफेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. इस बैन के हटने का असली फायदा श्रीसंत को ऑफ-फील्ड मिलेगा. अब वह केरल क्रिकेट लीग (KCL) के सीजन 3 में 'एरीज कोल्लम सेलर्स' फ्रेंचाइजी के सह-मालिक के रूप में अपना काम बिना किसी रुकावट के जारी रख पाएंगे.
एस. श्रीसंत का क्रिकेट करियर जितना शानदार रहा, उतना ही विवादों से घिरा भी रहा. साल 2013 के IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में फंसने के बाद बीसीसीआई (BCCI) ने उन पर लाइफ बैन लगाया था. हालांकि, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी. श्रीसंत भारत के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं.
भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले दाएं हाथ के तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत का करियर शानदार रहा है. उन्होंने भारत के लिए 27 टेस्ट, 53 वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. टेस्ट की 50 पारियों में कुल 87, जबकि वनडे की 52 पारियों में 75 और टी20I की 9 पारियों में 7 विकेट लिए हैं. श्रीसंत ने 2005 से 2011 के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट खेला.