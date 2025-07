मैनचेस्टर में आई सचिन की याद...इस दिग्गज को मिला अनूठा सम्मान, बैठते ही फैंस को याद आएगा नाम

Farokh Engineer Clive Lloyd Stand in Old Trafford Manchester: इंग्लैंड के मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार (23 जुलाई) को शुरू हुआ. इस मैच से पहले ओल्ड टैफर्ड स्टेडियम में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया. भारत के पूर्व क्रिकेटर फारूख इंजीनियर और वेस्टइंडीज के महान कप्तान क्लाइव लॉयड को सम्मानित किया गया. लॉयड ने 1975 और 1979 में वेस्टइंडीज को अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप जिताया था.

स्टेडियम में बजाई घंटी

लंकाशायर क्रिकेट क्लब ने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में फारूख और लॉयड के नाम पर एक-एक स्टैंड का नाम रखा है. दिग्गज क्रिकेटर को भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट के दौरान आमंत्रित किया गया. फारूख के साथ उनके पूर्व लंकाशायर टीम के साथी और लॉयड भी मौजूद थे. दोनों ने स्टैंड के नाम का उद्घाटन किया और स्टेडियम में लगी घंटी को बजाकर मैच शुरू करने का इशारा भी दिया. फारूख भारत के ऐसे दूसरे क्रिकेटर हैं जिनके नाम पर विदेशी मैदान पर कोई स्टैंड है. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर को शारजाह में यह सम्मान मिल चुका है.

ये भी पढ़ें: India vs England Playing XI: शुभमन गिल की प्लेइंग-11 ने चौंकाया, धोनी के 'चेले' ने किया डेब्यू, करुण नायर बाहर

कौन हैं फारूख इंजीनियर?

फारूख इंजीनियर इंजीनियर एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने विकेटकीपर के रूप में खेला. स्टंप के पीछे अपने बेहतरीन विकेटकीपिंग के लिए सराहे जाने वाले इंजीनियर एक शानदार टेस्ट बल्लेबाज थे. उन्होंने भारत के लिए 46 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 16 अर्धशतक और दो शतक लगाए. इस दौरान उनका औसत 31.08 का रहा. इंजीनियर ने टेस्ट क्रिकेट में 2611 रन बनाए.

Two of Lancashire’s most beloved cricketers — Farokh Engineer and Clive Lloyd — both legends on the field and off.

They not only shone for the county but also made it home after their playing days. #ENGvIND #Manchester #OldTrafford pic.twitter.com/DZ2z4AjtUn

— lightningspeed (@lightningspeedk) July 23, 2025