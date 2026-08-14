53 साल पहले हुआ पद्म श्री देने का ऐलान, अभी भी अवॉर्ड के इंतजार में बैठा ये दिग्गज क्रिकेटर, भारत सरकार से लगाई गुहार

भारत के लिए 51 इंटरनेशनल मैचों में 69 कैच और 17 स्टंपिंग करने वाला एक दिग्गज विकेटकीपर 53 साल से अपने पद्म श्री अवॉर्ड के इंतजार में बैठा है. भारत के इस दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 2725 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं. भारत का यह दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज और कोई नहीं बल्कि फारुख इंजीनियर हैं. भारत का यह पूर्व क्रिकेटर लंदन में बसा हुआ है और 53 साल से अपने पद्म श्री अवॉर्ड के इंतजार में बैठा है.
फारुख इंजीनियर को 1973 में पद्म श्री देने का ऐलान किया गया था, लेकिन उन्हें 53 साल से अभी तक यह अवॉर्ड नहीं मिला है. फारुख इंजीनियर का दावा है कि उन्हें यह अवॉर्ड नहीं मिला है. इंग्लैंड में बसे फारुख इंजीनियर ने कहा कि उन्हें वह समय याद है, जब इसका ऐलान हुआ था और सभी ने उन्हें बधाई दी थी. फारुख इंजीनियर ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' को बताया, 'जब अवॉर्ड का ऐलान हुआ, तब मैं इंग्लैंड में खेल रहा था. हमारी टीम के मैनेजर हेमू अधिकारी ने मुझे बताया था कि मुझे पद्म श्री मिल रहा है, क्योंकि यह बात सभी अखबारों में छपी थी, लेकिन मुझे इस बारे में कोई सूचना या जानकारी नहीं मिली. मैं तब से ही अपने अवॉर्ड का इंतजार कर रहा हूं.'
पद्म अवॉर्ड्स की वेबसाइट (padmaawards.gov.in) पर 1973 के अवॉर्ड पाने वालों की लिस्ट में फारुख इंजीनियर का नाम है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यह साफ नहीं है. फारुख इंजीनियर ने कहा, 'उन दिनों जानकारी का एकमात्र जरिया अखबार ही थे. मैंने हेमू से कहा कि मुझे भारत सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है, और उन्होंने कहा कि वे मुझे आधिकारिक तौर पर लिखेंगे, लेकिन आज तक मुझे कोई जानकारी नहीं मिली.'
एक सूत्र के मुताबिक इस मामले के बारे में पता चलने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) आने वाले हफ्तों में सरकार को इस बारे में लिखेगा. सूत्र ने कहा, 'BCCI सरकार को एक पत्र लिखकर फारुख इंजीनियर की बात बताएगा.' 1961 और 1975 के बीच भारत के लिए 46 टेस्ट मैच खेलने वाले फारुख इंजीनियर ने कहा, 'मुझे पता नहीं था कि किसे लिखूं, इसलिए मैं बस सालों तक इंतजार करता रहा. (मैंने सोचा) कि सरकार की ओर से कोई फोन करेगा और मुझे बताएगा. मैंने अरुण जेटली जी (पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व BCCI उपाध्यक्ष) को उनके निधन से पहले इस बारे में बताया था. हाल ही में, मैंने जय शाह (ICC चेयरमैन) को लिखा. पिछले महीने जय शाह ने कहा कि वह मेरी मदद करेंगे. अब 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं. मुझे लगा कि क्यों न फिर से कोशिश की जाए.'
1970 के दशक की शुरुआत में जब 'रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड' टीम का मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से हुआ, तो फारुख इंजीनियर उस टीम के लिए पहली पसंद वाले विकेटकीपर थे. गृह मंत्रालय से पूछे गए सवाल का गुरुवार को कोई जवाब नहीं मिला. फारुख इंजीनियर का कहना है कि यह अवॉर्ड उनके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि वे दिल से पूरी तरह भारतीय हैं. फारुख इंजीनियर ने कहा, 'भले ही मैं इंग्लैंड में रहता हूं, लेकिन दिल से मैं भारतीय हूं. यह अवॉर्ड मेरे लिए बहुत खास है और मैं इसे फ्रेम करवाकर रखना चाहूंगा. मुझे राष्ट्रपति भवन में बुलाए जाने पर खुशी होगी. मैं चाहूंगा कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ आए और इसे प्राप्त करे. मैं अब 88 साल का हो चुका हूं, उम्मीद है कि मुझे यह जल्द ही मिलेगा.'