Unbreakable Cricket Records: 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर के बाद मॉडर्न क्रिकेट में एक और युग अपने अंतिम चरण पर है. पिछले साल विराट कोहली और अब फैब-4 से एक दिग्गज केन विलियम्सन ने संन्यास का ऐलान किया. दोनों ने कई उपलब्धियां हासिल कीं, लेकिन सचिन के सबसे ज्यादा टेस्ट रनों के करीब भी नहीं पहुंचे. लेकिन फैब-4 में अभी भी एक बल्लेबाज ऐसा है, जिसने सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड पर ग्रहण लगा रखा है और तेजी से आगे बढ़ता नजर आया.
1989 से लेकर 2013 तक, लगभग 25 साल के इस करियर में सचिन तेंदुलकर ने रनों का अंबार लगा दिया था. उन्होंने अपने करियर में 200 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 329 पारियों में 51 शतक और 68 अर्धशतकों की बदौलत 15, 921 रन बनाए. कोहली का करियर 123 मैच की 210 पारियों में 9,230 रनों के साथ खत्म हुआ. उन्होंने अपने करियर में 30 शतक और 31 अर्धशतकीय पारियां खेलीं.
विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर में 10 हजार रन के आंकड़े के सपने को दफ्न कर 2025 में संन्यास का ऐलान कर दिया था. वहीं, विलियम्सन ने भी अपने करियर पर 10 हजार के आंकड़े को छूने से पहले ही विराम लगा दिया. उन्होंने अपने करियर में 110 टेस्ट मैच खेले 9,515 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने अपने करियर में 33 शतक और 38 फिफ्टी ठोकीं. सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने के मामले में विराट कोहली 19वें जबकि विलियम्सन 16वें नंबर पर रहे. अब सवाल है कि सचिन के 15, 921 रन के महारिकॉर्ड को आखिर किस बल्लेबाज से खतरा है.
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मॉडर्न क्रिकेट में अब सिर्फ जो रूट हैं जो सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड की दहलीज पर खड़े हुए हैं. इंग्लैंड का ये दिग्गज अभी तक 164 मैच खेल चुके हैं और 300 पारियों में 13,952 रन ठोक दिए हैं. उनका औसत 50.73 का है. अभी तक जो रूट ने अपने टेस्ट करियर में 41 शतक और 66 सेंचुरी ठोक ली हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि जो रूट महान सचिन तेंदुलकर को ध्वस्त करने में कामयाब होते हैं या नहीं.