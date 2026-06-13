विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर में 10 हजार रन के आंकड़े के सपने को दफ्न कर 2025 में संन्यास का ऐलान कर दिया था. वहीं, विलियम्सन ने भी अपने करियर पर 10 हजार के आंकड़े को छूने से पहले ही विराम लगा दिया. उन्होंने अपने करियर में 110 टेस्ट मैच खेले 9,515 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने अपने करियर में 33 शतक और 38 फिफ्टी ठोकीं. सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने के मामले में विराट कोहली 19वें जबकि विलियम्सन 16वें नंबर पर रहे. अब सवाल है कि सचिन के 15, 921 रन के महारिकॉर्ड को आखिर किस बल्लेबाज से खतरा है.