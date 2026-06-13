Add Zee Business As A Preferred Source
App

कोहली-विलियम्सन रहे कोसों दूर... सचिन के 15,921 रनों के महारिकॉर्ड को अब किससे खतरा? ठोक चुका 41 शतक

Unbreakable Cricket Record: टेस्ट क्रिकेट की फैब-4 लिस्ट में पहले विराट कोहली और अब केन विलियम्सन ने अपने करियर पर विराम लगा दिया है. दोनों ने कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन सचिन के 15,921 टेस्ट रनों के रिकॉर्ड के आस-पास भी नहीं पहुंचे. लेकिन अभी भी एक बल्लेबाज ऐसा है, जिससे सचिन के इस महारिकॉर्ड को खतरा है.

Published: Jun 13, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:48 AM IST
कोहली-विलियम्सन रहे कोसों दूर... सचिन के 15,921 रनों के महारिकॉर्ड को अब किससे खतरा? ठोक चुका 41 शतक
Image Credit: Sachin Tendulkar, Virat Kohli and Kane Williamson

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोहली-विलियम्सन रहे कोसों दूर... सचिन के 15,921 रनों के महारिकॉर्ड को अब किससे खतरा?
Cricket records1 min ago
2
Pakistan5 min ago
3
Maharashtra15 min ago
4
Gold rate22 min ago
5
Rohit Sharma24 min ago