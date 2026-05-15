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6,6,6,6,6... भारत का PURE गेंदबाज अचानक बना खूंखार बल्लेबाज, 442.85 की स्ट्राइक रेट से ठोका महारिकॉर्ड

भारत का एक PURE तेज गेंदबाज अचानक खूंखार बल्लेबाज में बदल गया और 442.85 की स्ट्राइक रेट से तबाही मचा दी. इस क्रिकेटर ने 5 छक्के उड़ाए और दुनिया को बता दिया कि वह सिर्फ एक PURE तेज गेंदबाज नहीं, बल्कि एक विस्फोटक बल्लेबाज भी है. भारत के इस तेज गेंदबाज ने टी20 क्रिकेट में 6 गेंदों में 31 रन जड़कर महारिकॉर्ड बना दिया. टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा 442.85 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाला यह भारत का इकलौता क्रिकेटर है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 15, 2026, 11:41 AM IST
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6,6,6,6,6... भारत का PURE गेंदबाज अचानक बना खूंखार बल्लेबाज, 442.85 की स्ट्राइक रेट से ठोका महारिकॉर्ड

भारत का एक PURE तेज गेंदबाज अचानक खूंखार बल्लेबाज में बदल गया और 442.85 की स्ट्राइक रेट से तबाही मचा दी. इस क्रिकेटर ने 5 छक्के उड़ाए और दुनिया को बता दिया कि वह सिर्फ एक PURE तेज गेंदबाज नहीं, बल्कि एक विस्फोटक बल्लेबाज भी है. भारत के इस तेज गेंदबाज ने टी20 क्रिकेट में 6 गेंदों में 31 रन जड़कर महारिकॉर्ड बना दिया. टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा 442.85 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाला यह भारत का इकलौता क्रिकेटर है.

भारत का PURE गेंदबाज अचानक बना खूंखार बल्लेबाज

भारत का यह क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि तेज गेंदबाज आकाशदीप है. आकाशदीप के नाम टी20 क्रिकेट में 442.85 की स्ट्राइक रेट से 6 गेंद पर 31 रन जड़ने का महारिकॉर्ड दर्ज है. तेज गेंदबाज आकाशदीप ने इस दौरान 5 छक्के उड़ाए. आकाशदीप टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा 442.85 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले भारत के इकलौते क्रिकेटर हैं. भारत के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने 30 नवंबर 2025 को पंजाब के खिलाफ एक टी20 मैच में 6 गेंद पर 31 रन जड़ दिए थे.

442.85 की स्ट्राइक रेट से ठोका महारिकॉर्ड

आकाशदीप का स्ट्राइक रेट इस दौरान 442.85 का रहा था. आकाशदीप ने इसी के साथ ही भारतीय क्रिकेटर आशुतोष शर्मा का महारिकॉर्ड तोड़ा था. भारत के ऑलराउंडर आशुतोष शर्मा ने 17 अक्टूबर 2023 को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ एक टी20 मैच में 11 गेंद पर अर्धशतक जड़ दिया था. आशुतोष शर्मा 12 गेंद पर 53 रन बनाकर आउट हुए थे. आशुतोष शर्मा का स्ट्राइक रेट इस दौरान 441.66 का रहा था. आकाशदीप ने न सिर्फ आशुतोष शर्मा का महारिकॉर्ड तोड़ा बल्कि वह टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा 442.85 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले भारत के इकलौते क्रिकेटर भी बन गए.

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बिहार से रखते हैं ताल्लुक

आकाशदीप का जन्म बिहार के रोहतास जिले में स्थित डेहरी कसबे में हुआ था. 29 साल के आकाशदीप अपनी घातक इनस्विंग गेंदबाजी की वजह से सेलेक्टर्स और भारतीय टीम मैनेजमेंट की नजरों में आए थे. आकाशदीप ने भारत के लिए 10 टेस्ट मैचों में 35.78 की गेंदबाजी औसत से 28 विकेट चटकाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में आकाशदीप ने एक बार पारी में 5 विकेट हासिल किए हैं. आकाशदीप इसके अलावा एक बार मैच में 10 विकेट लेने का कमाल भी कर चुके हैं. आकाशदीप ने आईपीएल में 14 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 10 विकेट चटकाए हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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