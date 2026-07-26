यश दयाल का बड़ा फैसला... अचानक बदल दी अपनी टीम, करेंगे नई शुरुआत

Domestic Cricket News: बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल ने अपने घरेलू करियर को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. यश दयाल अब उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट नहीं खेलेंगे. उन्होंने 2026-27 घरेलू सीजन में छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम से मैदान पर उतरने का फैसला किया है. गंभीर विवादों और निजी कारणों के चलते वह लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं और अपने खेल को पटरी पर लाने के लिए उन्होंने घरेलू टीम बदलने का फैसला किया है.
यश दयाल गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं. उनकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की प्रक्रिया फिलहाल जारी है. वह हाल ही में कर्नाटक के आलूर में आयोजित छत्तीसगढ़ के प्री-सीजन ट्रेनिंग कैंप में भी हिस्सा ले चुके हैं, जिससे यह साफ है कि उन्हें उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) से जल्द ही NOC मिल जाएगी.
आईपीएल 2025 के फाइनल के बाद से ही यश दयाल ने कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट मैच नहीं खेला है. हालांकि, आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने उन्हें रिटेन किया था, लेकिन विवादों और निजी परिस्थितियों के चलते वह पूरे सीजन में टीम का हिस्सा नहीं बन सके थे. आईपीएल 2025 में आरसीबी को पहली बार चैंपियन बनाने में यश का अहम रोल रहा था.
जून 2026 में यूपी टी20 लीग के लिए गोरखपुर लायंस ने यश दयाल को रिटेन किया था और उन्होंने टीम के साथ अभ्यास भी शुरू कर दिया था, लेकिन जब फ्रेंचाइजी ने अपनी अंतिम 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की, तो उसमें दयाल का नाम गायब था. UPCA ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन माना जा रहा है कि दयाल ने पहले ही छत्तीसगढ़ का रुख करने की योजना बना ली थी.
छत्तीसगढ़ के प्री-सीजन कैंप में यश दयाल के अलावा भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर जयंत यादव और सौराष्ट्र के ऑलराउंडर धर्मेंद्रसिंह जडेजा भी शामिल हुए हैं. जयंत यादव इससे पहले पुडुचेरी के लिए खेल चुके हैं. छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन ने भारत के पूर्व बल्लेबाज अमेय खुरसिया को अपना नया हेड कोच बनाया है. खुरसिया इससे पहले 2024-25 सीजन में केरल को रणजी ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचा चुके हैं.
यश दयाल ने अपने करियर में अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है. फर्स्ट क्लास के 27 मैचों में उनके नाम 84 विकेट हैं, जबकि लिस्ट ए के 23 मैचों में 36 विकेट लिए हैं. टी20 क्रिकेट के 71 मैचों में वह 66 विकेट ले चुके हैं. सितंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए यश दयाल को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय टीम में भी चुना गया था, हालांकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का मौका नहीं मिल सका था. अब वह घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन करके टीम इंडिया में वापसी के लिए अपना दावा मजबूत करना चाहेंगे.