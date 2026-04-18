IPL में सबसे तेज 1000 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड...Tim David ने हिला डाली रिकॉर्ड बुक, हेड-सहवाग को पछाड़ा

Fastest 1000 IPL Runs: आईपीएल 2026 में आरसीबी के पावर-हिटर टिम डेविड ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से आईपीएल के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है.
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IPL 2026 का 26वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में चल रहा है. टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी आरसीबी ने 20 ओवरों में 8 विकेट पर 175 रन बनाए हैं. टीम के लिए फिल साल्ट ने 28 बॉल पर 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 63 रन बनाए, बाकी सभी बल्लेबाजों ने निराश किया.
टीम के तूफानी बल्लेबाज टिम डेविड का बल्ला आज नहीं चला. वो 27 रन ही बना सके. हालांकि इस छोटी पारी के दम पर उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. दिल्ली के खिलाफ 27 रनों की इस पारी के दम पर टिम डेविड ने आईपीएल में अपने एक हजार रन पूरे किए. उन्होंने इसके लिए सिर्फ 560 गेंदें ली हैं.
नंबर 1 पर कौन?
आईपीएल के इतिहास में सबसे कम गेंदों में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड आंद्रे रसेल के नाम है, जिन्होंने केवल 545 गेंदों में यह कारनामा किया था. अब टिम डेविड इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं. डेविड ने मात्र 560 गेंदों में अपने 1000 आईपीएल रन पूरे किए. टिम डेविड ने इस मामले में ट्रैविस हेड, वीरेंद्र सहवाग और हेनरिक क्लासेन जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है.
आंद्रे रसेल- 545 गेंद
टिम डेविड- 560 गेंद
ट्रैविस हेड- 575 गेंद
फिल साल्ट- 575 गेंद
हेनरिक क्लासेन- 594 गेंद
वीरेंद्र सहवाग- 604 गेंद
टिम डेविड ऑस्ट्रेलिया से आते हैं. वो टी20 के तगड़े पावर हिटर हैं. दुनिया भर की टी20 लीग में डेविड का जलवा दिखता है. आईपीएल में उन्होंने अब तक 56 मैच खेलकर 1019 रन बनाए हैं, जिसमें 74 छक्के और 66 चौके शामिल हैं. डेविड के बल्ले से 2 फिफ्टी भी आई हैं. उन्होंने 36 की औसत और 177.84 के स्ट्राइक रेट से आईपीएल में रन बनाए हैं. आईपीएल 2026 में वो अब तक 6 मैच खेलकर 173 रन बना चुके हैं, जिसमें 86.00 का औसत और 203.53 का स्ट्राइक रेट है.
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