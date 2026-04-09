T20 क्रिकेट में Babar Azam ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिस गेल की बादशाहत खत्म, विराट कोहली किस नंबर पर?

Fastest 12000 runs in T20s: टी20 क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है. इस रिकॉर्ड को किसी और ने नहीं बल्कि बाबर आजम ने अंजाम दिया है. उन्होंने टी20 क्रिकेट की दुनिया में सबसे तेज रफ्तार के साथ मुकाम हासिल कर लिया है, जो दूसरे बल्लेबाजों के लिए एक सपने की तरह है. बाबर ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 के 17वें मुकाबले में कराची किंग्स के खिलाफ खेलते हुए पेशावर जाल्मी के लिए नाबाद 87 रन ठोके. इस पारी के दम पर उन्होंने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 12000 रन पूरे करके दिग्गज क्रिस गेल की बादशाहत खत्म की.

क्रिस गेल ने टी20 क्रिकेट में 12000 रन बनाने के लिए 343 पारियां ली थीं, जबकि बाबर आजम ने सिर्फ 338 पारियों में यह मुकाम हासिल करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. बाबर ने क्रिस गेल से 5 पारियां कम खेलीं और 12000 रन का आंकड़ा छू लिया. बाबर इस फॉर्मेट में 350 मैचों में 11 शतक और 99 अर्धशतक जमा चुके हैं. उन्होंने इतने रन 40 से अधिक की औसत से बनाए हैं. इस लिस्ट में विराट कोहली अब तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. विराट ने 12000 टी20 रन बनाने के लिए 360 पारियां ली थीं.

टी20 में सबसे तेज 12000 रन बनाने वाले बल्लेबाज

338 पारियां-बाबर आजम 343 पारियां-क्रिस गेल 360 पारियां-विराट कोहली 368 पारियां-डेविड वॉर्नर 405 पारियां-जोस बटलर

ऐसा करने वाले 12वें बल्लेबाज बने

बाबर टी20 क्रिकेट में 12000 रन बनाने वाले दुनिया के 12वें बल्लेबाज हैं. उनसे पहले ये कारनामा क्रिस गेल, कीरोन पोलार्ड, एलेक्स हेल्स, डेविड वॉर्नर, जोस बटलर, विराट कोहली, शोएब मलिक, जेम्स विंस, रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक और फाफ डु प्लेसिस कर चुके हैं.

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मैच का लेखा-जोखा

पेशावर जाल्मी ने 20 ओवरों में बोर्ड पर 3 विकेट खोकर 246 रन बनाए हैं. कप्तान बाबर आजम ने 51 बॉल पर 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से 109 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 170.58 का रहा. उनके अलावा कुसल मेंडिस ने 52 बॉल पर 14 चौके और 4 छक्कों की मदद से 109 रन बनाए. आखिर में अब्दुल समद ने 12 बॉल पर 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 40 रन जोड़े. अब कराची किंग्स इस टारगेट का पीछा कर रही है.

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