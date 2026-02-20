Advertisement
trendingNow13116569
Hindi Newsक्रिकेटT20 में क्रिस गेल का तूफानी साम्राज्य खत्म करेंगे Babar Azam... 20 रन बनाते ही वर्ल्ड क्रिकेट में मचेगा तहलका, कोहली रेस में काफी पीछे

T20 में क्रिस गेल का 'तूफानी' साम्राज्य खत्म करेंगे Babar Azam... 20 रन बनाते ही वर्ल्ड क्रिकेट में मचेगा तहलका, कोहली रेस में काफी पीछे

Babar Azam: टी20 विश्व कप में सुपर-8 स्टेज का पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होना है. यह मुकाबला 21 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. इस एडिशन के पहले 3 मैचों में सिर्फ 66 रन बनाने वाले पाकिस्तान टीम के स्टार बैटर बाबर आजम इतिहास रच सकते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 20, 2026, 02:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट (X-@SkyCricket)
फोटो क्रेडिट (X-@SkyCricket)

Babar Azam: टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में एंट्री कर चुकी है. टीम के स्टार बैटर बाबर आजम ने अब तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है. चौथे मुकाबले में नामीबिया के खिलाफ तो उनकी बैटिंग ही नहीं आई. भले ही इस एडिशन में बाबर आजम का बल्ला अब तक खामोश रहा हो और उनके नाम के आगे एक भी अर्धशतक न जुड़ा हो, लेकिन अब वो एक ऐसा धमाका करने जा रहे हैं जिसकी गूंज पूरे क्रिकेट जगत में सुनाई देगी.

पाकिस्तान टीम को सुपर 8 में अपना पहला मैच 21 फरवरी को न्यूजीलैंड से होगा. इस मुकाबले में बाबर आजम सिर्फ 20 रन बनाते ही 'यूनिवर्स बॉस' के नाम से मशहूर क्रिस गेल का वो साम्राज्य ढहा देंगे, जिसे विराट कोहली जैसा दिग्गज भी नहीं छू सका. आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये खास रिकॉर्ड, जिसके किंग बाबर आजम बनने वाले हैं.

बाबर आजम जिस क्रिस गेल के तूफानी रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब हैं, वो टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 12000 रन पूरे करने का है. क्रिस गेल ने 343 पारियों में यह कमाल किया था, लेकिन अब बाबर इसे सिर्फ 335 पारियों में यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, जो दुनिया में सबसे तेज होगा. बाबर अब तक टी-20 फॉर्मेट में 346 मैच की 334 पारियों में 41.97 की औसत और 128.37 की स्ट्राइक रेट से 11880 रन बना चुके हैं और अब 20 रन बनाते ही वो क्रिस गेल का सबसे कम पारियों में 12000 टी20 रन बनाने का तूफानी रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

कोहली रेस में काफी पीछे

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 12000 रन बनाने के मामले में क्रिस गेल टॉप पर हैं, जिन्होंने 343 पारियां लीं. दूसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम आता है, जिन्होंने 360 पारियां ली थीं, लेकिन बाबर सिर्फ 335वीं पारी में यह कमाल करने की दहलीज पर हैं. मतलब वो कोहली से 25 पारियां कम लेंगे. ये अंतर बताता है कि बाबर टी20 क्रिकेट में कोहली से काफी तेज भागे हैं.

शोएब मलिक का रिकॉर्ड भी टूटना तय

अगर बाबर ने 12000 रन पूरे कर लिए तो वो टी20 क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले 12वें जबकि पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे. पाकिस्तान के लिए यह कमाल सिर्फ शोएब मलिक कर पाए हैं. इतना ही नहीं, बाबर टी20 विश्व कप के इतिहास में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी शोएब मलिक को पछाड़ सकते हैं. बाबर ने 20 पारियों में 516 रन बनाए हैं. अगर उनके बल्ले से 32 रन और निकल गए तो मलिक पीछे छूट जाएंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए टी20 वर्ल्ड कप में 31 पारियों में 646 रन बनाए थे.

ये भी पढ़ें: 17 साल बाद बना ये मनहूस संयोग...हिस्ट्री रिपीट हुई तो सुपर-8 में ही बंधेगा सूर्या ब्रिगेड का बोरिया-बिस्तर, आज भी चुभता है 2009 वाला दर्द

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Babar Azam

Trending news

कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
Board of Peace
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार का ऐक्शन
Gujarat news
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार का ऐक्शन
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
priyanka gandhi
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
India Pax Silica
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के पास कैसे बिगड़ा माहौल
Karnataka News
वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के पास कैसे बिगड़ा माहौल
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
India independence 1947
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
आप चीनियों से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिखी नई 'मिस्ट्री'
manoj mukund naravane book controversy
आप चीनियों से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिखी नई 'मिस्ट्री'