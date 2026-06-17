Fastest 150 Runs for India in ODI: टीम इंडिया इन दिनों अपने घर में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है, जिसका दूसरा मुकाबला 17 जून यानी आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में चल रहा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने रनों का ऐसा तूफान खड़ा किया कि इतिहास के पन्ने छोटे पड़ गए. कप्तान शुभमन गिल की 154 रनों की और ईशान किशन की 125 रनों की ताबड़तोड़ पारियों के दम पर भारत ने अफगानिस्तान के सामने 402 रनों का विशाल लक्ष्य रखा.
इस मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने केवल 108 गेंदों पर अपने 150 रन पूरे किए. इस धमाकेदार आंकड़े को छूते ही उन्होंने विश्व क्रिकेट के कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया. गिल ने 110 गेंदों पर 22 चौके और 2 छक्कों की मदद से 154 रन बनाए. इस पारी के दम पर गिल भारत के लिए सबसे तेज 150 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इस लिस्ट में नंबर 5 पर रोहित शर्मा का नाम है, जो वनडे में 3 दोहरे शतक लगा चुके हैं. ऐसे में सवाल यह है कि आखिर नंबर 1 पर कौन सा खिलाड़ी है.
भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 रनों का आंकड़ा छूने का रिकॉर्ड एक विकेटकीपर बल्लेबाज के नाम दर्ज है. यह कोई और नहीं बल्कि ईशान किशन हैं, जिन्होंने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 103 गेंदों पर 150 रन ठोक दिए थे. उस मुकाबले में किशन ने दोहरा शतक जड़ा था.
इस मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल महज 4 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद अनुभवी रोहित शर्मा ने पारी को संभाला और 48 रनों की बेहतरीन पारी खेली. रोहित के आउट होने के बाद कप्तान गिल और ईशान किशन ने मैदान पर कोहराम मचा दिया. दोनों के बीच हुई ताबड़तोड़ साझेदारी की बदौलत भारतीय टीम ने 49.5 ओवरों में सभी 10 विकेट खोकर 402 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया और अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रनों का असंभव सा लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए अफगान टीम लड़खड़ा गई है. खबर लिखे जाने तक टीम ने 45 ओवर में 8 विकेट खोकर 233 रन बना लिए हैं.