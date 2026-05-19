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Hindi Newsक्रिकेटODI में सबसे तेज 150 विकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड....25 साल के गेंदबाज ने खत्म कर दी मिचेल स्टार्क की बादशाहत

ODI में सबसे तेज 150 विकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड....25 साल के गेंदबाज ने खत्म कर दी मिचेल स्टार्क की बादशाहत

Fastest 150 Wickets in ODI History: वनडे क्रिकेट में गेंदबाजी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. 25 साल के गेंदबाज ने सबसे तेज 150 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है. इस मामले में उसने ऑस्ट्रेलिया के खूंखार बॉलर मिचेल स्टार्क की बादशाहत खत्म कर दी है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 19, 2026, 01:25 PM IST
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ODI में सबसे तेज 150 विकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड
ODI में सबसे तेज 150 विकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Fastest 150 Wickets in ODI History: विश्व क्रिकेट में जब भी सबसे घातक और तेज गेंदबाजों की बात होती है, तो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) का नाम सबसे ऊपर आता है. वनडे क्रिकेट में इस खूंखार बॉलर के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो पिछले कई सालों से अटूट था, लेकिन अब ये कीर्तिमान ध्वस्त हो गया है. उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि नेपाल के जादुई लेग स्पिनर संदीप लामिछाने हैं, जिन्होंने स्टार्क के 6 साल पुराने 'महा-रिकॉर्ड' को चकनाचूर करते हुए इतिहास रच दिया है.

लेग स्पिनर संदीप लामिछाने अब वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (ODI) के इतिहास में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए स्टार्क से 4 मैच कम लिए.

73वें वनडे मैच में ही अपने 150 विकेट पूरे

मिचेल स्टार्क ने आज से 6 साल पहले 2019 में अपने 77वें वनडे मैच में 150 विकेट पूरे कर इतिहास बनाया था, लेकिन नेपाल के स्पिन सनसनी संदीप लामिछाने ने महज 73वें वनडे मैच में ही अपना 150वां शिकार ढूंढ निकाला और स्टार्क के 6 साल पुराने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए इतिहास रच दिया.

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स्कॉटलैंड के खिलाफ हासिल की खास उपलब्धि

लामिछाने को यह ऐतिहासिक सफलता ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 (ICC Cricket World Cup League 2) के मुकाबले में स्कॉटलैंड के खिलाफ मिली. नेपाल ने इस मैच में स्कॉटलैंड को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी. मुकाबले में संदीप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 47 रन देकर 3 अहम विकेट चटकाए. उन्होंने जॉर्ज मुंशी, ब्रैंडन मैकमुलेन और मैथ्यू क्रॉस को अपना शिकार बनाया. स्कॉटलैंड के बल्लेबाज ब्रैंडन मैकमुलेन संदीप लामिछाने के वनडे करियर के 150वें शिकार बने. इस मुकाबले के बाद अब लामिछाने के नाम 73 वनडे मैचों में 151 विकेट दर्ज हो गए हैं.

सबसे तेज 100 विकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लामिछाने के नाम

यह पहला मौका नहीं है जब संदीप ने क्रिकेट जगत के बड़े दिग्गज को पीछे छोड़ा हो. वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने का ऑलटाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी संदीप के ही नाम सुरक्षित है. इस मामले में उन्होंने अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान का रिकॉर्ड तोड़ा था. राशिद खान ने अपने पहले 44 वनडे मैचों में 100 विकेट लिए थे, जबकि संदीप ने राशिद से 2 मैच कम खेलते हुए महज 42वें वनडे मुकाबले में ही 100 विकेट का आंकड़ा छूकर दुनिया को हैरान कर दिया था.

ये भी पढ़ें: 1 मैच और करियर 'द एंड'! T20I में नहीं मिला दूसरा मौका, इन 12 भारतीय सितारों को निगल गई गुमनामी

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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