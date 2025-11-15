Advertisement
Virat vs Babar: 20वां शतक तो ठोका लेकिन विराट कोहली से आगे नहीं हो पाए बाबर आजम, एबी डिविलियर्स-डेविड वॉर्नर से आगे

Babar Azam 20th Century: पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम ने आखिरकार अपने शतकों का सूखा समाप्त कर लिया. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी में अपने वनडे करियर का 20वां शतक लगाया. यह शतक इंटरनेशनल क्रिकेट में 83 पारियों के बाद आया है. बाबर के शतक की बदौलत पाकिस्ता ने दूसरे वनडे में 8 विकेट से जीत हासिल की. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 15, 2025, 02:07 PM IST
Babar Azam 20th Century:  पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम ने आखिरकार अपने शतकों का सूखा समाप्त कर लिया. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी में अपने वनडे करियर का 20वां शतक लगाया. यह शतक इंटरनेशनल क्रिकेट में 83 पारियों के बाद आया है. बाबर के शतक की बदौलत पाकिस्ता ने दूसरे वनडे में 8 विकेट से जीत हासिल की. इसके साथ ही उसने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त भी हासिल कर ली. बाबर अब पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गए. उन्होंने मोहम्मद यूसुफ की बराबरी कर ली.

तीसरे स्थान पर रहे बाबर

बाबर ने महज 136 पारियों में 20 शतक पूरे कर लिए. वह सबसे कम पारियों में 20 वनडे शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए. इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 108 पारियों में इस मुकाम को हासिल किया था. विराट कोहली 133 पारियों में 20 वनडे शतक पूरा कर चुके थे. बाबर इस मामले में कोहली का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए. हालांकि, वह डेविड वॉर्नर (142), क्विंटन डी कॉक (150) और एबी डिविलियर्स (175) से आगे जरूर निकल गए.

यूसुफ से इस मामले में निकले गए

बाबर आजम ने वनडे करियर में 139 मैच खेले हैं, जिसमें 53.89 की औसत के साथ 6,467 रन बनाए. यह उनका घरेलू मैदान पर आठवां वनडे शतक है. इस मामले में उन्होंने मोहम्मद यूसुफ (7) को पछाड़ दिया है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी श्रीलंकाई टीम ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 288 रन बनाए. इस पारी में जनिथ लियानागे ने 63 गेंदों में सर्वाधिक 54 रन बनाए, जबकि कामिंदु मेंडिस ने 44 रन की पारी खेली. इनके अलावा सदीरा समरविक्रमा ने 42 रन बनाए. पाकिस्तान की ओर से हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 3-3 सफलताएं हासिल कीं, जबकि मोहम्मद वसीम जूनियर ने 1 विकेट निकाला.

बाबर-रिजवान ने दिलाई जीत

इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम ने 48.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. फखर जमान और सैम अयूब के बीच 9.4 ओवरों में 77 रन की साझेदारी हुई. सैम 33 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बाबर आजम ने फखर जमान (78) के साथ दूसरे विकेट के लिए 100 रन जोड़े. मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने तीसरे विकेट के लिए 112 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई. बाबर आजम 119 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 102 रन बनाकर नाबाद रहे. वहीं, मोहम्मद रिजवान ने 54 गेंदों में 51 रन की पारी खेली. इसी के साथ पाकिस्तान ने 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज में 2-0 से कब्जा कर लिया है. सीरीज का अंतिम मुकाबला 16 नवंबर को इसी मैदान पर खेला जाना है.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

Babar Azam

