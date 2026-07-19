ODI में सबसे तेज 200 विकेट, कुलदीप यादव के पास इतिहास रचने का मौका, शेन वॉर्न का टूट जाएगा महारिकॉर्ड

भारत के स्टार चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अनोखा दोहरा शतक जड़ने के करीब हैं. बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा ODI मुकाबला आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में कुलदीप यादव को स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर की जगह भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाएगा. 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे ODI मुकाबले में महारिकॉर्ड बना सकते हैं. कुलदीप यादव वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा मुकाम हासिल करने के बहुत करीब हैं.
कुलदीप यादव ने भारत के लिए अभी तक 121 ODI मैचों में 194 विकेट हासिल किए हैं. कुलदीप यादव अगर इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे ODI मुकाबले में 6 विकेट लेने में कामयाब रहते हैं, तो वह इतिहास रच देंगे. कुलदीप यादव इसी के साथ ही ODI में अनोखा दोहरा शतक जड़ते हुए अपने 200 विकेट पूरे कर लेंगे. कुलदीप यादव अगर 6 विकेट लेने में कामयाब रहते हैं, तो वह वनडे में सबसे तेज 200 विकेट लेने के मामले में शेन वॉर्न, शोएब अख्तर और ग्लेन मैक्ग्रा का महारिकॉर्ड तोड़ देंगे. शेन वॉर्न ने 125 मैच, शोएब अख्तर ने 130 मैच और ग्लेन मैक्ग्रा ने 133 मैच में 200 विकेट का आंकड़ा छुआ था.
वनडे में सबसे तेज 200 विकेट लेने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का नाम टॉप पर आता है. मिचेल स्टार्क ने ODI में सबसे तेज 102 मैचों में 200 विकेट का आंकड़ा छुआ था. कुलदीप यादव अपनी घातक चाइनामैन स्पिन गेंदबाजी की वजह से लॉर्ड्स की पिच पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए काल बन सकते हैं. कुलदीप यादव टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर हैं. कुलदीप यादव ने वनडे क्रिकेट में 121 मैचों में 194 विकेट चटकाए हैं.
कुलदीप यादव ने वनडे क्रिकेट में 2 बार पारी में 5 विकेट चटकाए हैं. कुलदीप यादव के नाम वनडे क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज में चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव टीम इंडिया के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे. ODI सीरीज में भारतीय टीम का ये स्पिनर अपने अकेले दम पर अफगानिस्तान की पूरी टीम को तबाह कर सकता है.
1. मिचेल स्टार्क - 102 मैचों में 200 विकेट
2. सकलैन मुश्ताक - 104 मैचों में 200 विकेट
3. मोहम्मद शमी - 104 मैचों में 200 विकेट
4. ट्रेंट बोल्ट - 107 मैचों में 200 विकेट
5. ब्रेट ली - 112 मैचों में 200 विकेट
6. राशिद खान - 115 मैचों में 200 विकेट
7. एलन डोनाल्ड - 117 मैचों में 200 विकेट
8. वकार यूनिस - 118 मैचों में 200 विकेट
9. शेन वॉर्न - 125 मैचों में 200 विकेट
10. मखाया एंटिनी - 126 मैचों में 200 विकेट