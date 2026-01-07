T20I में सबसे तेज 3000 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड...ये पाकिस्तानी है नंबर 1, लिस्ट में टीम इंडिया के 2 दिग्गजों का जलवा

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटT20I में सबसे तेज 3000 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड...ये पाकिस्तानी है नंबर 1, लिस्ट में टीम इंडिया के 2 दिग्गजों का जलवा

fastest 3000 T20I runs World Record: टी20 क्रिकेट में तेजी से रन बनाना किसी भी बल्लेबाज को खास बनाता है. मौजूदा दौर में ये फॉर्मेट विस्फोटक अंदाज वाले बल्लेबाजों की डिमांड करता है. हम आपके लिए उन 10 बल्लेबाजों की लिस्ट लाए हैं, जिन्होंने सबसे तेज 3000 रन बनाने वालों की लिस्ट में अपना नाम शुमार किया है. सबसे तेज 3000 टी20 इंटरनेशनल रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम आपके लिए ये भी बताएंगे.

Edited By:  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:51 PM IST
fastest 3000 T20I runs World Record
fastest 3000 T20I runs World Record: 7 फरवरी से टी20 विश्व कप 2026 की धूम होगी. भारत और श्रीलंका की सरजमीं पर होने वाले इस इवेंट में एक तरफ जहां रनों की बारिश होगी, वहीं दूसरी तरफ विकेटों की झड़ी लगने की उम्मीद भी है. टी20 क्रिकेट को बल्लेबाजों का गेम माना जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि 20 ओवर होते हैं और 120 बॉल में बल्लेबाज लगभग हर बॉल पर रन बनाने की कोशिश करते हैं. मौजूदा दौर में टी20 सबसे फेमस यानी पसंद किया जाने वाला फॉर्मेट है, जहां टीमें 200 और 250 रनों का आंकड़ा आसानी से पार कर लेती हैं.

टी20 विश्व कप 2026 में कई स्टार खिलाड़ी रनों की बारिश करेंगे. रोहित शर्मा और विराट कोहली की गैरमौजूदगी में इस बार सबकी नजर टीम इंडिया के तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा पर रहने वाली है, जो पहली गेंद से चौके-छक्के लगाने के लिए मशहूर हैं. वह 28 पारियों में 1 हजार रन पार कर चुके हैं. अब उनकी नजर उस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर है, जिस पर फिलहाल पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का कब्जा है. यह रिकॉर्ड है टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 3000 रन बनाने का. नीचे 10 बल्लेबाजों की लिस्ट दी गई है, जिनमें भारत के 2 दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम भी शामिल है.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान)- 79 पारियां

विराट कोहली (भारत)- 81 पारियां

बाबर आज़म (पाकिस्तान)- 81 पारियां

मोहम्मद वसीम (यूएई)- 84 पारियां

एरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया)- 98 पारियां

विरनदीप सिंह (मलेशिया)- 98 पारियां

मार्टिन गप्टिल (न्यूजीलैंड)- 101 पारियां

डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)- 102 पारियां

जोस बटलर (इंग्लैंड)- 106 पारियां

रोहित शर्मा (भारत)- 108 पारियां

पॉल स्टर्लिंग (आयरलैंड)- 113 पारियां

अभिषेक शर्मा रच पाएंगे इतिहास?

अभिषेक शर्मा अब तक 33 मैचों में 35.96 की औसत से 1115 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 6 फिफ्टी शामिल हैं. उनके बल्ले से 73 छक्के और 107 चौके निकले हैं. अगर अभिषेक इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे तो वह टी20 में सबसे तेज 3000 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं. यह रिकॉर्ड फिलहाल रिजवान के नाम है, जिन्होंने 79 पारियों में इतिहास रचा था. अभिषेक 33 पारियों में 1115 रन बना चुके हैं. अब अगर वह 46 पारियों में 1885 रन बना लेते हैं तो रिजवान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे, हालांकि यह बड़ी चुनौती वाला काम है. इसके लिए अभिषेक को और घातक रूप अपनाना होगा.

