इस गेंदबाज को सामने देख कांपने लगते थे बल्लेबाज, दर्ज है टेस्ट में सबसे तेज 50 विकेट लेने का महारिकॉर्ड

Fastest To Take 50 Wickets in Test: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड का क्रिकेट सफर हैरान करने वाला रहा है. ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर वो किसी और देश में होते तो उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के और ज्यादा मौके मिलते. 36 वर्षीय बोलैंड शानदार रिकॉर्ड के बावजूद अभी तक सिर्फ 15 टेस्ट खेल पाए हैं. उन्हें प्लेइंग इलेवन में तभी जगह मिलती है, जब जोश हेजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क में से कोई उपलब्ध नहीं रहता है.

इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज 2025-26 के पहले टेस्ट में स्कॉट बोलैंड ने इतिहास रच दिया. वो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए. वहीं, ओवरऑल बात करें तो बोलैंड टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने के मामले में चौथे नंबर पर आ गए हैं. अब आइए जानते हैं कि इस स्पेशल क्लब में पहले स्थान पर कौन हैं.

वर्नोन फिलेंडर के नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट झटकने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वर्नोन फिलेंडर के नाम है. उन्होंने महज 1383 गेंदें डालकर ये बड़ा कारनामा किया था. फिलेंडर का टेस्ट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है. दाएं हाथ के पूर्व गेंदबाज ने 64 मैच खेले और 22.32 की शानदार औसत से 224 विकेट चटकाए.

टॉप-5 में कौन-कौन?

टेस्ट क्रिकेट में गेंद के आधार पर सबसे तेज 50 विकेट लेने के मामले में वर्नोन फिलेंडर टॉप पर हैं. दूसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका के ही स्टार गेंदबाज कगिसो रबाडा हैं, जिन्होंने 1,548 गेंदें डालकर ये कारनामा किया था. तीसरे स्थान पर मार्को जेनसन (1633 गेंदें), चौथे पर स्कॉट बोलैंड (1639 गेंदें) और लिस्ट में पांचवें नंबर पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनिस हैं, जिन्होंने 1668 गेंदें डालकर टेस्ट में 50 विकेट हासिल किए थे.

