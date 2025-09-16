हवा से बातें करने वाले दुनिया के 5 खूंखार तेज गेंदबाज, मिसाइल की तरह फेंकी सबसे FAST BALL

क्रिकेट में एक से बढ़कर एक गेंदबाज ऐसे आए, जिनकी गेंदें रॉकेट जैसी तेज थी और बल्लेबाजों के लिए ऐसे बॉलरों का सामना करना किसी बुरे सपने से कम नहीं था. क्रिकेट इतिहास के इन तेज गेंदबाजो का खौफ उस समय के बल्लेबाजों में मौजूद था, जिसके कारण वो सफल गेंदबाज बने. इन गेंदबाजो का एक समय पर जादू चलता था. गति के मामले में इन गेंदबाजों का कोई तोड़ नहीं था. इस लिस्ट में वो शामिल हैं, जिन्होंने सबसे तेज गति से गेंद डाली है.

1. शोएब अख्तर

रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से पहचाने जाने वाले शोएब अख्तर का नाम इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद हैं. क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंदबाज इसी दिग्गज ने फेंकी है. शोएब अख्तर का रिकॉर्ड आज तक कोई भी गेंदबाज तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है. जो इस रिकॉर्ड की महानता को बताता है. शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट मैच में 25.7 के औसत से 178 विकेट अपने नाम किया था. जबकि 163 वनडे मैचों में उन्होंने 24.98 के औसत से 247 विकेट अपने नाम किये था. 15 टी20 मैच में शोएब अख्तर ने 22.74 के औसत से 19 विकेट हासिल किये थे. अख्तर ने अपने करियर की सबसे तेज गेंद 2003 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ फेंकी थी. जोकि 161.3 kmph के गति की है. इस गेंदबाज के अपने करियर में कई बार 150 का आकड़ा पार किया था. जोकि बहुत ज्यादा मुश्किल कहा जाता था. आज वो दिग्गज गेंदबाज है.

2. ब्रेट ली

सबसे तेज गेंदबाज कहे जाने वाले ब्रेट ली का नाम इस लिस्ट में नंबर 2 पर काबिज है. ब्रेट ली का करियर एक तेज गेंदबाज के रूप में अच्छा और शानदार रहा था. उनके आकड़े बताते हैं की क्यों इस गेंदबाज का खौफ बल्लेबाजो में नजर आता था. उनकी गति बहुत ही तेज थी. ब्रेट ली ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए 76 टेस्ट मैच में 30.82 के औसत से 310 विकेट हासिल किया था. जबकि 221 वनडे मैचों में ब्रेट ली ने 23.36 के औसत से 380 विकेट अपने नाम किया था. इसके साथ ही 25 टी20 मैच में उन्होंने 25.5 के औसत से 28 विकेट हासिल किये थे. ली ने अपने करियर की सबसे तेज गेंद 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ब्रिसबेन में फेंकी थी. जिसकी गति 161.1 kmph की थी. ब्रेट ली क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार गेंदबाज के लिस्ट में शामिल हुए खिलाड़ी है. जिनके आकड़े ही उनकी महानता कहानी बयां करते हैं.

3. शॉन टैट

गति के मामले में इस खिलाड़ी का कोई तोड़ नहीं नजर आता था. ऑस्ट्रेलिया के शॉन टैट का नाम इस लिस्ट में नंबर 3 पर मौजूद हैं.इस तेज गेंदबाज का भी करियर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहा था लेकिन उन्होंने अपनी गति से छोटे करियर में भी कमाल का प्रदर्शन किया है. जो उनके बारें में साफ़ बताता है. सीमित ओवर फ़ॉर्मेट में वो शानदार गेंदबाज थे. शॉन टैट ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 टेस्ट मैच में 60.4 के औसत से 5 विकेट ही हासिल किया. लेकिन 35 वनडे मैचों में उन्होंने 23.56 के औसत से 62 विकेट लिया. जबकि 21 टी20 मैच में उन्होंने 21.04 के शानदार औसत से 28 विकेट भी अपने नाम किये था. टैट ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर की सबसे तेज गेंद फेंकी थी. जोकि 161.1 kmph की है. इस खिलाड़ी का करियर चोटों के कारण बड़ा नहीं हो पाया और फॉर्म से भी इसी कारण वो जूझते हुए ही नजर आयें थे. टैट बहुत प्रतिभाशाली गेंदबाज थे. मात्र 28 वर्ष के उम्र में संन्यास ले लिया था.

4. जेफ थोमसन

दिग्गज ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेफ थोमसन का नाम इस लिस्ट में नंबर 4 पर मौजूद है. इस खिलाड़ी ने अपने गेंदबाजी के दम पर सालो तक बल्लेबाजो को परेशान किया था. वो क्रिकेट इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षर में दर्ज करा चुके हैं. जेफ़ के रिकॉर्ड भी शानदार हैं. जेफ़ थोमसन ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए 51 टेस्ट मैच में 28 के औसत से 200 विकेट हासिल किये थे. जबकि 50 वनडे मैचों के करियर में उन्होंने 35.31 केऔसत से 55 विकेट अपने नाम किया था. जबकि उनकी इकॉनमी 4.34 की थी. ये अपनी गति के लिए पहचाने जाते हैं. थोमसन ने अपने करियर की सबसे तेज गेंदबाज वेस्टइंडीज के खिलाफ 1975 में ही पर्थ के मैदान पर फेंका था. जब उन्होंने 160.6 kmph की गति से फेंका था. उनका नाम आज भी बहुत ज्यादा सम्मान के साथ लिया जाता है. ये खिलाड़ी शानदार था.

5. मिचेल स्टार्क

मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का नाम इस लिस्ट में शामिल है. जो की बहुत ही शानदार कहा जा सकता है. इस लिस्ट में जगह बनाने वाले वो मौजूदा समय के एकमात्र तेज गेंदबाज है. जोकि अपने आप में एक शानदार उपलब्धि है. मिचेल स्टार्क ने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक 100 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 27.02 की औसत से 402 विकेट अपने नाम किए हैं. मिचेल स्टार्क ने 127 वनडे मैचों में 23.40 की औसत से 244 विकेट और 65 टी20 मैच में 23.81 की औसत से 79 विकेट अपने नाम किए थे. मिचेल स्टार्क ने अपने करियर की सबसे तेज गेंद साल 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ फेंकी थी. मिचेल स्टार्क ने जब 160.4 kmph की गति से गेंद फेंकी थी. अभी भी स्टार्क खेल रहे हैं.