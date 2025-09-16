हवा से बातें करने वाले दुनिया के 5 खूंखार तेज गेंदबाज, मिसाइल की तरह फेंकी सबसे FAST BALL
Advertisement
trendingNow12924539
Hindi Newsक्रिकेट

हवा से बातें करने वाले दुनिया के 5 खूंखार तेज गेंदबाज, मिसाइल की तरह फेंकी सबसे FAST BALL

क्रिकेट में एक से बढ़कर एक गेंदबाज ऐसे आए, जिनकी गेंदें रॉकेट जैसी तेज थी और बल्लेबाजों के लिए ऐसे बॉलरों का सामना करना किसी बुरे सपने से कम नहीं था. क्रिकेट इतिहास के इन तेज गेंदबाजो का खौफ उस समय के बल्लेबाजों में मौजूद था, जिसके कारण वो सफल गेंदबाज बने.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 16, 2025, 04:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हवा से बातें करने वाले दुनिया के 5 खूंखार तेज गेंदबाज, मिसाइल की तरह फेंकी सबसे FAST BALL

क्रिकेट में एक से बढ़कर एक गेंदबाज ऐसे आए, जिनकी गेंदें रॉकेट जैसी तेज थी और बल्लेबाजों के लिए ऐसे बॉलरों का सामना करना किसी बुरे सपने से कम नहीं था. क्रिकेट इतिहास के इन तेज गेंदबाजो का खौफ उस समय के बल्लेबाजों में मौजूद था, जिसके कारण वो सफल गेंदबाज बने. इन गेंदबाजो का एक समय पर जादू चलता था. गति के मामले में इन गेंदबाजों का कोई तोड़ नहीं था. इस लिस्ट में वो शामिल हैं, जिन्होंने सबसे तेज गति से गेंद डाली है.

1. शोएब अख्तर

रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से पहचाने जाने वाले शोएब अख्तर का नाम इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद हैं. क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंदबाज इसी दिग्गज ने फेंकी है. शोएब अख्तर का रिकॉर्ड आज तक कोई भी गेंदबाज तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है. जो इस रिकॉर्ड की महानता को बताता है. शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट मैच में 25.7 के औसत से 178 विकेट अपने नाम किया था. जबकि 163 वनडे मैचों में उन्होंने 24.98 के औसत से 247 विकेट अपने नाम किये था. 15 टी20 मैच में शोएब अख्तर ने 22.74 के औसत से 19 विकेट हासिल किये थे. अख्तर ने अपने करियर की सबसे तेज गेंद 2003 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ फेंकी थी. जोकि 161.3 kmph के गति की है. इस गेंदबाज के अपने करियर में कई बार 150 का आकड़ा पार किया था. जोकि बहुत ज्यादा मुश्किल कहा जाता था. आज वो दिग्गज गेंदबाज है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

2. ब्रेट ली

सबसे तेज गेंदबाज कहे जाने वाले ब्रेट ली का नाम इस लिस्ट में नंबर 2 पर काबिज है. ब्रेट ली का करियर एक तेज गेंदबाज के रूप में अच्छा और शानदार रहा था. उनके आकड़े बताते हैं की क्यों इस गेंदबाज का खौफ बल्लेबाजो में नजर आता था. उनकी गति बहुत ही तेज थी. ब्रेट ली ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए 76 टेस्ट मैच में 30.82 के औसत से 310 विकेट हासिल किया था. जबकि 221 वनडे मैचों में ब्रेट ली ने 23.36 के औसत से 380 विकेट अपने नाम किया था. इसके साथ ही 25 टी20 मैच में उन्होंने 25.5 के औसत से 28 विकेट हासिल किये थे. ली ने अपने करियर की सबसे तेज गेंद 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ब्रिसबेन में फेंकी थी. जिसकी गति 161.1 kmph की थी. ब्रेट ली क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार गेंदबाज के लिस्ट में शामिल हुए खिलाड़ी है. जिनके आकड़े ही उनकी महानता कहानी बयां करते हैं.

fallback

3. शॉन टैट

गति के मामले में इस खिलाड़ी का कोई तोड़ नहीं नजर आता था. ऑस्ट्रेलिया के शॉन टैट का नाम इस लिस्ट में नंबर 3 पर मौजूद हैं.इस तेज गेंदबाज का भी करियर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहा था लेकिन उन्होंने अपनी गति से छोटे करियर में भी कमाल का प्रदर्शन किया है. जो उनके बारें में साफ़ बताता है. सीमित ओवर फ़ॉर्मेट में वो शानदार गेंदबाज थे. शॉन टैट ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 टेस्ट मैच में 60.4 के औसत से 5 विकेट ही हासिल किया. लेकिन 35 वनडे मैचों में उन्होंने 23.56 के औसत से 62 विकेट लिया. जबकि 21 टी20 मैच में उन्होंने 21.04 के शानदार औसत से 28 विकेट भी अपने नाम किये था. टैट ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर की सबसे तेज गेंद फेंकी थी. जोकि 161.1 kmph की है. इस खिलाड़ी का करियर चोटों के कारण बड़ा नहीं हो पाया और फॉर्म से भी इसी कारण वो जूझते हुए ही नजर आयें थे. टैट बहुत प्रतिभाशाली गेंदबाज थे. मात्र 28 वर्ष के उम्र में संन्यास ले लिया था.

fallback

4. जेफ थोमसन

दिग्गज ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेफ थोमसन का नाम इस लिस्ट में नंबर 4 पर मौजूद है. इस खिलाड़ी ने अपने गेंदबाजी के दम पर सालो तक बल्लेबाजो को परेशान किया था. वो क्रिकेट इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षर में दर्ज करा चुके हैं. जेफ़ के रिकॉर्ड भी शानदार हैं. जेफ़ थोमसन ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए 51 टेस्ट मैच में 28 के औसत से 200 विकेट हासिल किये थे. जबकि 50 वनडे मैचों के करियर में उन्होंने 35.31 केऔसत से 55 विकेट अपने नाम किया था. जबकि उनकी इकॉनमी 4.34 की थी. ये अपनी गति के लिए पहचाने जाते हैं. थोमसन ने अपने करियर की सबसे तेज गेंदबाज वेस्टइंडीज के खिलाफ 1975 में ही पर्थ के मैदान पर फेंका था. जब उन्होंने 160.6 kmph की गति से फेंका था. उनका नाम आज भी बहुत ज्यादा सम्मान के साथ लिया जाता है. ये खिलाड़ी शानदार था.

fallback

5. मिचेल स्टार्क

मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का नाम इस लिस्ट में शामिल है. जो की बहुत ही शानदार कहा जा सकता है. इस लिस्ट में जगह बनाने वाले वो मौजूदा समय के एकमात्र तेज गेंदबाज है. जोकि अपने आप में एक शानदार उपलब्धि है. मिचेल स्टार्क ने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक 100 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 27.02 की औसत से 402 विकेट अपने नाम किए हैं. मिचेल स्टार्क ने 127 वनडे मैचों में 23.40 की औसत से 244 विकेट और 65 टी20 मैच में 23.81 की औसत से 79 विकेट अपने नाम किए थे. मिचेल स्टार्क ने अपने करियर की सबसे तेज गेंद साल 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ फेंकी थी. मिचेल स्टार्क ने जब 160.4 kmph की गति से गेंद फेंकी थी. अभी भी स्टार्क खेल रहे हैं.

fallback

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

records

Trending news

महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
Maharashtra
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
#Jammu Kashmir
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
amit malviya
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
Bhima Koregaon
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
Devendra Fadnavis
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
rss
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहिम
amit shah
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहिम
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
Monsoon
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
;