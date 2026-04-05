IPL में मिसाइल की तरह सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 4 खूंखार Express गेंदबाज, अख्तर नहीं... ये बॉलर टॉप पर

IPL में एक से बढ़कर एक एक्सप्रेस गेंदबाज ऐसे रहे हैं, जिनकी गेंदें रॉकेट जैसी तेज निकली और बल्लेबाजों के लिए ऐसे बॉलरों का सामना करना बुरे सपने जैसा साबित हुआ है. आज हम बात करेंगे उन 4 गेंदबाजों की, जिन्होंने IPL के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकी है. इस लिस्ट में वो 4 गेंदबाज शामिल हैं, जिन्होंने सबसे तेज गति से गेंद डाली है. इस एलीट लिस्ट में दो भारतीय और दो विदेशी तेज गेंदबाज शामिल हैं. आइए एक नजर डालते हैं, उन 4 गेंदबाजों पर जिन्होंने IPL में सबसे तेज गति से गेंद डालने का रिकॉर्ड बनाया है.

1. शॉन टैट (राजस्थान रॉयल्स): 157.71 KMPH (IPL 2011)

ऑस्ट्रेलिया के खूंखार तेज गेंदबाज शॉन टैट इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद हैं. शॉन टैट IPL 2011 में राजस्थान रॉयल्स (RR) टीम का हिस्सा रहे थे. IPL इतिहास की सबसे तेज गेंदबाज शॉन टैट ने फेंकी है. शॉन टैट का रिकॉर्ड आज तक कोई भी गेंदबाज तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है. जो इस रिकॉर्ड की महानता को बताता है. शॉन टैट ने IPL 2011 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेलते हुए दिल्ली डेयरडेविल्स (DD) के खिलाफ 157.71 KMPH की स्पीड से गेंद डाली थी.

2. लॉकी फर्ग्यूसन (गुजरात टाइटंस): 157.3 KMPH (IPL 2022)

IPL के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने के मामले में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन दूसरे नंबर पर आते हैं. लॉकी फर्ग्यूसन IPL 2022 में गुजरात टाइटंस (GT) टीम का हिस्सा रहे थे. लॉकी फर्ग्यूसन ने IPL 2022 में गुजरात टाइटंस (GT) के लिए खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 157.30 KMPH की स्पीड से गेंद डाली थी.

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3. उमरान मलिक (सनराइजर्स हैदराबाद): 157.0 KMPH (IPL 2022)

IPL के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने के मामले में भारत के तेज गेंदबाज उमरान मलिक तीसरे नंबर पर आते हैं. उमरान मलिक IPL 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) टीम का हिस्सा रहे थे. उमरान मलिक ने IPL 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 157.0 KMPH की स्पीड से गेंद डाली थी.

4. मयंक यादव (लखनऊ सुपर जायंट्स): 156.7 KMPH (IPL 2024)

IPL के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने के मामले में भारत के तेज गेंदबाज मयंक यादव चौथे नंबर पर आते हैं. मयंक यादव IPL 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) टीम का हिस्सा रहे थे. मयंक यादव ने IPL 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 156.7 KMPH की स्पीड से गेंद डाली थी.