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Hindi Newsक्रिकेटIPL में Mumbai Indians के लिए 5 सबसे तेज शतक... टॉप 5 में विदेशी धुरंधरों का जलवा, लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम नहीं

IPL में Mumbai Indians के लिए 5 सबसे तेज शतक... टॉप 5 में विदेशी धुरंधरों का जलवा, लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम नहीं

Top 5 Fastest Centuries for Mumbai Indians: भारत में इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 29 अप्रैल को मुंबई बनाम हैदराबाद मैच में रयान रिकेल्टन ने शतक ठोका और मुंबई के लिए सबसे तेज शतकवीरों की लिस्ट में खलबली मचा दी है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 30, 2026, 08:26 AM IST
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IPL में Mumbai Indians के लिए 5 सबसे तेज शतक... टॉप 5 में विदेशी धुरंधरों का जलवा, लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम नहीं

Top 5 Fastest Centuries for Mumbai Indians: आईपीएल में जब भी सफल टीमों की बात होती है, तो 2 नाम टॉप पर होते हैं. पहला है मुंबई इंडियंस (MI) और दूसरा है चेन्नई सुपर किंग्स (CSK). यहां हम बात करेंगे मुंबई की, जिसने रोहित शर्मा की कप्तानी में एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 5 खिताब जीते हैं. 2008 से लेकर अब तक इस टीम के लिए कई बड़े दिग्गजों ने अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है, लेकिन जब बात सबसे कम गेंदों में शतक जड़ने की आती है, तो इस लिस्ट में कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं.

मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की टॉप 5 लिस्ट से रोहित शर्मा का नाम गायब है, जो इस टीम के सबसे सफल बैटर हैं. रोहित ने आईपीएल में 276 मैच खेलकर 2 शतक और 48 फिफ्टी के दम पर कुल 7183 रन बनाए हैं.

मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

1. रयान रिकेल्टन (44 गेंदें)

दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन ने 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 में इतिहास रच दिया है. उन्होंने 29 अप्रैल की शाम वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ महज 44 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. यह मुंबई इंडियंस की ओर से अब तक का सबसे तेज शतक है. अपनी इस तूफानी पारी में उन्होंने 6 चौके और 10 छक्के जड़े थे. रयान 56 बॉल पर 8 छक्के और 10 चौकों की मदद से 123 रन बनाकर नाबाद लौटे.

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2. सनथ जयसूर्या (45 गेंदें)

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर श्रीलंकाई दिग्गज सनथ जयसूर्या हैं, जिन्होंने आईपीएल के पहले ही सीजन (2008) में तबाही मचाई थी. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ वानखेड़े के मैदान पर सिर्फ 45 गेंदों में सेंचुरी ठोक दी थी. अपनी इस पारी में जयसूर्या ने 9 चौके और 11 छक्के लगाकर विरोधी टीम की धज्जियां उड़ा दी थीं. उनका यह रिकॉर्ड 18 सालों तक अटूट रहा था, जिसे एक दिन पहले ही रिकेल्टन ने ध्वस्त किया.

3. तिलक वर्मा (45 गेंदें)

युवा स्टार तिलक वर्मा ने साल 2026 में जयसूर्या के रिकॉर्ड की बराबरी की थी. उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद के मैदान पर केवल 45 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था. तिलक ने 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से शतक पूरा किया था. वो मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने थे.

4. कैमरन ग्रीन (47 गेंदें)

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने साल 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपनी क्लास दिखाई थी. उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में 47 गेंदों पर अपनी सेंचुरी पूरी की थी. ग्रीन ने अपनी मैच जिताऊ पारी के दौरान 8 चौके और 8 छक्के लगाए थे. यह पारी मुंबई को प्लेऑफ की दौड़ में बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई थी. हालांकि, इस सीजन ग्रीन KKR का हिस्सा हैं.

5. सूर्यकुमार यादव (49 गेंदें)

'मिस्टर 360' सूर्यकुमार यादव भी इस एलीट लिस्ट का हिस्सा हैं. सूर्या ने साल 2023 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ वानखेड़े में अपनी पहली आईपीएल सेंचुरी सिर्फ 49 गेंदों में बनाई थी. इस धमाकेदार पारी के दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और 6 छक्के निकले थे. उनकी बेहतरीन टाइमिंग और क्लासिक बल्लेबाजी को आज भी फैंस याद करते हैं.

ये भी पढ़ें: 50 शतक, 111 फिफ्टी और 20109 रन... पूरे करियर में ये 3 रिकॉर्ड नहीं बना पाए Rohit Sharma... जानकर फैंस भी रह जाते हैं हैरान

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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