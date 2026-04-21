MI के लिए सबसे तेज शतक किसने लगाया? टॉप 4 धुरंधरों की लिस्ट, आज तक नहीं टूटा इस दिग्गज का रिकॉर्ड

Fastest Century for Mumbai Indians: मुंबई इंडियंस के फैंस के दिल और दिमाग में फिलहाल एक ही नाम है, ये नाम है तिलक वर्मा का, जिन्होंने 20 अप्रैल की शाम आईपीएल 2026 के 30वें मुकाबले में गर्दा उड़ा दिया. उन्होंने तूफानी शतक ठोका और टीम को 4 हार के बाद जीत दिलाने में अहम रोल अदा किया. तिलक ने गुजरात के खिलाफ अहमदाबाद में महज 45 गेंदों में शतक जड़कर 18 साल पुराने उस रिकॉर्ड की बराबरी की है, जिसे तोड़ना मुंबई के बड़े-बड़े दिग्गजों के लिए सपना रहा है.

सचिन तेंदुलकर से लेकर रोहित शर्मा तक ये रिकॉर्ड अब तक नहीं तोड़ पाए हैं. ये रिकॉर्ड है आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतक का, जो पिछले 18 साल से अमर खड़ा हुआ है. ये रिकॉर्ड आईपीएल के पहले ही सीजन यानी 2008 में श्रीलंका के दिग्गज सनथ जयसूर्या ने बनाया था. उन्होंने मुंबई के लिए खेलते हुए चेन्नई के खिलाफ 45 गेंद पर शतक ठोका था, जो मुंबई के लिए सबसे तेज शतक का कीर्तिमान भी है.

(@RichKettle07) April 20, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

तिलक ने उड़ाए 8 चौके और 7 छक्के

20 अप्रैल यानी सोमवार को आईपीएल के 30वें मुकाबले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब मुंबई ने 48 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे, तब तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला था. तिलक ने गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 45 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. अपनी 101 रनों की पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़े. यह आईपीएल इतिहास में मुंबई के लिए संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक है.

जयसूर्या ने 11 छक्के और 9 चौके लगाकर बनाए थे नाबाद 114 रन

जयसूर्या ने 2008 में चेन्नई के खिलाफ 11 छक्के और 9 चौकों की मदद से 114* रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. ये रिकॉर्ड पिछले 18 सालों से मुंबई का कोई भी बल्लेबाज तोड़ नहीं सका है. अगर तिलक एक गेंद पहले सेंचुरी पूरी करते तो यह रिकॉर्ड ब्रेक कर देते, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है. मुंबई के लिए सबसे तेज शतकवीरों की लिस्ट में पहले पर जयसूर्या, दूसरे पर तिलक और तीसरे पर कैमरून ग्रीन हैं, जिन्होंने 2023 में 47 गेंद पर सेंचुरी मारी थी. फिर चौथा नाम सूर्यकुमार यादव का है, जिन्होंने 2023 के सीजन में गुजरात के खिलाफ 49 गेंद पर शतक पूरा किया था.

मुंबई इंडियंस के लिए IPL में सबसे तेज शतक (Top List)

1. सनथ जयसूर्या- 45 गेंद (CSK, वानखेड़े, 2008)

2. तिलक वर्मा- 45 गेंद (GT, अहमदाबाद, 2026)

3. कैमरून ग्रीन- 47 गेंद (SRH, वानखेड़े, 2023)

4. सूर्यकुमार यादव- 49 गेंद (GT, वानखेड़े, 2023)

IPL 2026 का सबसे तेज शतक

बाएं हाथ के तिलक वर्मा अब 19वें सीजन के सबसे तेज शतकवीर बन गए हैं. उन्होंने संजू सैमसन (52 गेंद) और अपनी ही टीम के क्विंटन डी कॉक (53 गेंद) को पीछे छोड़ दिया है. साथ ही, तिलक अब सूर्या के बाद गुजरात के खिलाफ शतक लगाने वाले मुंबई के दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं. इससे पहले सूर्यकुमार यादव ऐसा कर चुके हैं.

मैच का लेखा-जोखा, तिलक बने हीरो

अगर मैच की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने IPL सीजन में लगातार 4 मैच हारने के बाद जीत दर्ज की. 5 बार की चैंपियन इस टीम ने सोमवार को गुजरात टाइटंस को 99 रन से हराया. यह इस सीजन किसी भी टीम की सबसे बड़ी जीत है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 199 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए जीटी 15.5 ओवर में 100 रन पर ऑलआउट हो गई.

पहले बैटिंग कर रही मुंबई ने पावरप्ले में 48 रन बनाने में 3 विकेट गंवा दिए थे. ओपनर क्विंटन डी कॉक 13, डेब्यू मैच खेल रहे दानिश मालेवर 2 और नमन धीर 45 रन बनाकर आउट हुए. नंबर-5 पर उतरे तिलक वर्मा ने 45 गेंद पर 101 रन बनाकर मुंबई को 199 रन तक पहुंचाया. इस पारी में 8 चौके और 7 छक्के शामिल रहे. वो मुंबई की जीत के हीरो रहे. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

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