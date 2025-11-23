Fastest century in WTC: गोली की रफ्तार से शतक ठोकने वाले 4 धुरंधर, जिन्होंने टेस्ट को बनाया टी20, लिस्ट में 3 अंग्रेज

Fastest century in WTC: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 4 ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट में टी20 वाली बैटिंग की और गोली की रफ्तार से शतक बनाकर सबको चौंका दिया. ये खिलाड़ी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे और सबसे तेज शतक ठोकने वाले खास क्लब में अपनी जगह बनाई है.
Fastest century in WTC: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में जहां बल्लेबाजों से धैर्य, तकनीक और लंबी पारी की उम्मीद की जाती है, वहीं कुछ खिलाड़ियों ने इस पारंपरिक गेम को पूरी तरह बदलकर रख दिया. 4 ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में टी20 जैसा तूफानी खेल दिखाया और गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे. इन धुरंधरों ने इतनी तेजी से रन बनाए कि लगा मानो टेस्ट नहीं बल्कि टी20 चल रहा हो. यही कारण है कि ये चारों बल्लेबाज अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे तेज शतक जमाने वाले खास क्लब में शामिल हो गए हैं.
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहले सबसे तेज शतक लगाने का अविश्वसनीय रिकॉर्ड इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो के नाम था, जिन्होंने 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 77 गेंदों में शतक जमाया था, लेकिन 22 नवंबर 2025 के दिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में सिर्फ 69 गेंदों में शतक ठोककर सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और नंबर 1 पर कब्जा कर लिया. ट्रेविस हेड के बल्ले से 83 बॉल पर 16 चौके और 4 छक्के निकले. उनकी इस विस्फोटक पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट 8 विकेट से जीत लिया.
69 - ट्रेविस हेड (ऑस्ट्रेलिया) बनाम इंग्लैंड - पर्थ 2025
77 - जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड) बनाम न्यूजीलैंड -नॉटिंघम 2022
80 - हैरी ब्रुक (इंग्लैंड) बनाम पाकिस्तान - रावलपिंडी, 2022
80 - जेमी स्मिथ (इंग्लैंड) बनाम भारत - बर्मिंघम, 2025
आईसीसी ने 2019 में पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की शुरुआत की थी. पहला सीजन (2019–21) न्यूजीलैंड ने जीता, वहीं दूसरा सीजन (2021–23) में ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना. तीसरी बार यानी 23-25 के सीजन में साउथ अफ्रीका ने इस पर कब्जा किया. अब चौथा सीजन चल रहा है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका सहित 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इस चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड इंग्लैंड के जो रूट के नाम है, जिन्होंने 70 मैचों में 6088 रन किए हैं. उनके नाम 21 शतक दर्ज हैं.
