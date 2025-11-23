Advertisement
trendingNow13014999
Hindi Newsक्रिकेट

Fastest century in WTC: गोली की रफ्तार से शतक ठोकने वाले 4 धुरंधर, जिन्होंने टेस्ट को बनाया टी20, लिस्ट में 3 अंग्रेज

Fastest century in WTC: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 4 ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट में टी20 वाली बैटिंग की और गोली की रफ्तार से शतक बनाकर सबको चौंका दिया. ये खिलाड़ी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे और सबसे तेज शतक ठोकने वाले खास क्लब में अपनी जगह बनाई है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 23, 2025, 08:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Fastest century in WTC
Fastest century in WTC

Fastest century in WTC: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में जहां बल्लेबाजों से धैर्य, तकनीक और लंबी पारी की उम्मीद की जाती है, वहीं कुछ खिलाड़ियों ने इस पारंपरिक गेम को पूरी तरह बदलकर रख दिया. 4 ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में टी20 जैसा तूफानी खेल दिखाया और गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे. इन धुरंधरों ने इतनी तेजी से रन बनाए कि लगा मानो टेस्ट नहीं बल्कि टी20 चल रहा हो. यही कारण है कि ये चारों बल्लेबाज अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे तेज शतक जमाने वाले खास क्लब में शामिल हो गए हैं.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहले सबसे तेज शतक लगाने का अविश्वसनीय रिकॉर्ड इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो के नाम था, जिन्होंने 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 77 गेंदों में शतक जमाया था, लेकिन 22 नवंबर 2025 के दिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में सिर्फ 69 गेंदों में शतक ठोककर सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और नंबर 1 पर कब्जा कर लिया. ट्रेविस हेड के बल्ले से 83 बॉल पर 16 चौके और 4 छक्के निकले. उनकी इस विस्फोटक पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट 8 विकेट से जीत लिया.

WTC में सबसे तेज शतक

69 - ट्रेविस हेड (ऑस्ट्रेलिया) बनाम इंग्लैंड - पर्थ 2025

Add Zee News as a Preferred Source

77 - जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड) बनाम न्यूजीलैंड -नॉटिंघम 2022

80 - हैरी ब्रुक (इंग्लैंड) बनाम पाकिस्तान - रावलपिंडी, 2022

80 - जेमी स्मिथ (इंग्लैंड) बनाम भारत - बर्मिंघम, 2025

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का यह चौथा सीजन

आईसीसी ने 2019 में पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की शुरुआत की थी. पहला सीजन (2019–21) न्यूजीलैंड ने जीता, वहीं दूसरा सीजन (2021–23) में ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना. तीसरी बार यानी 23-25 के सीजन में साउथ अफ्रीका ने इस पर कब्जा किया. अब चौथा सीजन चल रहा है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका सहित 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इस चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड इंग्लैंड के जो रूट के नाम है, जिन्होंने 70 मैचों में 6088 रन किए हैं. उनके नाम 21 शतक दर्ज हैं.

ये भी पढ़ें: Mohammed Shami returns in T20: मोहम्मद शमी फिर उड़ाएंगे गर्दा...टीम में हो गई एंट्री, आकाशदीप भी दिखाएंगे रफ्तार की धा

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Fastest Centuryfastest century in WTCWTC

Trending news

CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
indian justice system
CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
Namansh Syal
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
Weather
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Intelligence Alert
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Hardeep Puri
"मैडम में अकड़ ज्यादा थी" फिर भी कैसे कामयाब रही हरदीप और लक्ष्मी पुरी की लव स्टोरी?
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
Delhi blast
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
DNA
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
DNA
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी
Al Falah University
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी