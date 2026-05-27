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Hindi Newsक्रिकेटदुनिया के 5 खूंखार बल्लेबाज... जिन्होंने टी20 क्रिकेट में ठोका सबसे तेज शतक

दुनिया के 5 खूंखार बल्लेबाज... जिन्होंने टी20 क्रिकेट में ठोका सबसे तेज शतक

दुनिया के 5 खूंखार बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. इस लिस्ट के टॉप 3 बल्लेबाजों का तो भारत से गहरा नाता है. ये पांच खतरनाक बल्लेबाज जब भी क्रीज पर बैटिंग के लिए उतरते हैं तो विरोधी टीम के गेंदबाजों में दहशत की लहर दौड़ जाती है. इस लिस्ट का एक बल्लेबाज तो इतना खतरनाक है कि उसने 27 गेंद पर ही शतक ठोक दिया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 27, 2026, 11:20 PM IST
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दुनिया के 5 खूंखार बल्लेबाज... जिन्होंने टी20 क्रिकेट में ठोका सबसे तेज शतक

दुनिया के 5 खूंखार बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. इस लिस्ट के टॉप 3 बल्लेबाजों का तो भारत से गहरा नाता है. ये पांच खतरनाक बल्लेबाज जब भी क्रीज पर बैटिंग के लिए उतरते हैं तो विरोधी टीम के गेंदबाजों में दहशत की लहर दौड़ जाती है. इस लिस्ट का एक बल्लेबाज तो इतना खतरनाक है कि उसने 27 गेंद पर ही शतक ठोक दिया. आइए एक नजर डालते हैं दुनिया के उन 5 घातक और विस्फोटक बल्लेबाजों पर जिन्होंने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है.

27 गेंद पर शतक

भारतीय मूल के एस्टोनियाई क्रिकेटर साहिल चौहान के नाम पर फिलहाल टी20 क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. एस्टोनिया के साहिल चौहान ने 17 जून 2024 को साइप्रस के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 27 गेंदों में शतक जड़ दिया था. साहिल चौहान ने 41 गेंदों पर 144 रनों की नाबाद पारी खेली थी. साहिल चौहान का स्ट्राइक रेट इस दौरान 351.21 था. साहिल चौहान की पारी में 18 छक्के और 6 चौके शामिल रहे.साहिल चौहान हरियाणा के मनकपुर देवीलाल गांव (पिंजौर) से ताल्लुक रखते हैं. साहिल चौहान का जन्म 19 फरवरी 1992 को हुआ था. क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए साहिल चौहान एस्टोनिया चले गए थे.

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28 गेंद पर शतक

भारत के 27 साल के विस्फोटक बल्लेबाज उर्विल पटेल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2024-25 सीजन के दौरान गुजरात के लिए खेलते हुए त्रिपुरा के खिलाफ 27 नवंबर 2024 को एक टी20 मैच में 28 गेंदों पर शतक ठोका था. यह ओवरऑल टी20 क्रिकेट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज शतक है. उर्विल पटेल ने 28 गेंदों पर शतक पूरा किया और अंत में 35 गेंदों पर 113 रन बनाकर नाबाद रहे. उर्विल पटेल ने 322.85 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 12 छक्के और 7 चौके उड़ाए. उर्विल पटेल एक भारतीय क्रिकेटर हैं, जो दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज और शातिर विकेटकीपर हैं. उर्विल पटेल घरेलू क्रिकेट में गुजरात के लिए खेलते हैं. उर्विल पटेल IPL में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलते हैं. उर्विल पटेल का जन्म 17 अक्टूबर 1998 को गुजरात के मेहसाणा में हुआ था.

28 गेंद पर शतक

उर्विल पटेल के बाद अभिषेक शर्मा ने 5 दिसंबर 2024 को मेघालय के खिलाफ सैय्यद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024 टूर्नामेंट के एक मैच के दौरान 28 गेंदों में शतक ठोक दिया था. अभिषेक शर्मा ने मेघालय के खिलाफ मैच में 29 गेंदों पर 106 रनों की नाबाद पारी खेली थी. अभिषेक शर्मा की पारी में 11 छक्के और 8 चौके शामिल रहे. अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट इस दौरान 365.51 था. अभिषेक शर्मा की उम्र 25 साल है. इस बल्लेबाज का जन्म 4 सितंबर 2000 को हुआ था. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 शतक ठोके हैं. अभिषेक शर्मा घरेलू क्रिकेट में पंजाब के लिए खेलते हैं.

29 गेंद पर शतक

तुर्की के विस्फोटक बल्लेबाज मुहम्मद फहाद ने 12 जुलाई 2025 को बुल्गारिया ट्राई नेशन T20I सीरीज में बुल्गारिया के खिलाफ एक टी20 मैच में 29 गेंदों में शतक ठोक दिया था. मुहम्मद फहाद ने बुल्गारिया के खिलाफ इस मैच में 34 गेंदों पर 120 रनों की पारी खेली थी. मुहम्मद फहाद की पारी में 12 छक्के और 10 चौके शामिल रहे. मुहम्मद फहाद का स्ट्राइक रेट इस दौरान 352.94 था. तुर्की के 39 साल के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल मैचों में 237.07 की स्ट्राइक रेट और 52.75 की बेहतरीन औसत से 211 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है.

30 गेंद पर शतक

वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल ने 23 अप्रैल 2013 को IPL में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 30 गेंदों में शतक ठोक दिया था. क्रिस गेल ने तब 66 गेंदों में नाबाद 175 रन ठोक दिए थे. IPL में क्रिस गेल का 175 रन का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. क्रिस गेल ने अपनी इस पारी में 265.15 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 13 चौके और 17 छक्के लगाए थे.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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