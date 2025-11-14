52 गेंद पर 100 रन... उड़ाए 7 छक्के और 8 चौके, ODI में इस भारतीय बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज शतक

Fastest Century Record For India in ODI: भारत के एक धाकड़ बल्लेबाज ने चौके और छक्कों से रनों की ऐसी ताबड़तोड़ आतिशबाजी की जिसके बाद विपक्षी टीम के गेंदबाज बुरी तरह धराशायी हो गए. इस बल्लेबाज ने 52 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया और भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक ठोकने का रिकॉर्ड भी बना दिया.

ODI में इस भारतीय बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज शतक

भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक ठोकने का रिकॉर्ड महान बल्लेबाज विराट कोहली के नाम पर दर्ज है. विराट कोहली ने 16 अक्टूबर 2013 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जयपुर में खेले गए एक वनडे इंटरनेशनल मैच में 52 गेंदों में शतक जड़ दिया था. विराट कोहली ने 52 गेंदों पर 100 रनों की नाबाद पारी खेली थी. विराट कोहली का स्ट्राइक रेट इस दौरान 192.30 था.

Add Zee News as a Preferred Source

उड़ाए 7 छक्के और 8 चौके

विराट कोहली की पारी में 7 छक्के और 8 चौके शामिल रहे. विराट कोहली ने इस रिकॉर्ड के साथ ही वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था, जिन्होंने ODI में भारत के लिए 60 गेंदों में शतक बनाया था. बता दें कि 16 अक्टूबर 2013 को जयपुर में खेले गए वनडे इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 359 रन बनाए और भारत के सामने जीत के लिए 360 रनों का लक्ष्य रखा.

रोहित शर्मा ने नाबाद 141 रन ठोक दिए

जवाब में भारत ने 43.3 ओवर में ही 1 विकेट खोकर 362 रन बनाते हुए 39 गेंदें बाकी रहते 9 विकेट से जीत दर्ज कर ली. भारत के लिए रोहित शर्मा ने 123 गेंदों पर नाबाद 141 रन ठोक दिए थे. रोहित शर्मा ने 114.63 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 17 चौके और 4 छक्के लगाए. रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली ने सिर्फ 52 गेंदों पर नाबाद 100 रनों की पारी खेली. भारत की पारी में कुल 39 चौके और 11 छक्के लगे.