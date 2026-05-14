264 रन बनाने वाले रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे, इस खूंखार बल्लेबाज ने ODI में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2 घंटे में ठोका दोहरा शतक

Fastest ODI Double Century By Hours: भारत के एक खूंखार बल्लेबाज के नाम घंटों के हिसाब से दुनिया का सबसे तेज ODI दोहरा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. इस बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार ऐसी भीषण तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. भारत के इस बल्लेबाज ने ODI क्रिकेट में 150 मिनट (लगभग 2 घंटे) में दोहरा शतक जड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. यह मिनटों या घंटों के हिसाब से ODI क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक है.

264 रन बनाने वाले रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे

भारत के खूंखार बल्लेबाज ईशान किशन के नाम मिनटों या घंटों के हिसाब से ODI क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. भारत के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन ने 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव ODI मैच के दौरान 126 गेंदों में दोहरा शतक ठोक दिया था. ईशान किशन ने यह दोहरा शतक 150 मिनट (लगभग 2 घंटे) में पूरा कर इतिहास रच दिया था. ईशान किशन ने इस मैच में 131 गेंदों में 210 रन की पारी खेली थी. ईशान किशन ने 160.30 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 24 चौके और 10 छक्के उड़ाए थे.

इस खूंखार बल्लेबाज ने ODI में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

ईशान किशन ने इस दौरान मिनटों या घंटों के हिसाब से ODI क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने के मामले में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया था. रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता ODI मैच के दौरान 151 गेंदों में दोहरा शतक ठोक दिया था. रोहित शर्मा ने यह दोहरा शतक लगभग 180 मिनट (लगभग 3 घंटे) में पूरा किया था. रोहित शर्मा ने इस मैच में 173 गेंदों में 264 रन की पारी खेली थी. रोहित शर्मा ने 152.60 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 33 चौके और 9 छक्के उड़ाए थे.

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गेंदबाजों की पिटाई कर उनकी लाइन व लेंथ बिगाड़ने की आदत

ईशान किशन ने इस तरह 264 रन की पारी खेलने वाले रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए घंटों या मिनटों के हिसाब से दुनिया का सबसे तेज ODI दोहरा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. भारत के खूंखार बल्लेबाज ईशान किशन दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाजों की पिटाई कर उनकी लाइन व लेंथ बिगाड़ने के लिए जाने जाते हैं. ईशान किशन ने भारत के लिए अभी तक 27 वनडे मैचों में 933 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं. इस फॉर्मेट में ईशान किशन का बेस्ट स्कोर 210 रन है.