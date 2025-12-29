सबसे तेज दोहरा शतक! इंजमाम उल हक का 33 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त, इस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने मचाया तूफान

Fastest Double Century for Pakistan in First Class Cricket: पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.उन्होंने यह मुकाम 177 गेंदों में पूरा किया. उन्होंने यह रिकॉर्ड प्रेसिडेंट्स कप डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट के पहले दिन सहर एसोसिएट्स के खिलाफ सुई नॉर्दर्न गैस के लिए बनाया.

इंजमाम ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड

मसूद ने दोहरा शतक लगाकर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंजमाम उल हक का रिकॉर्ड तोड़ दिया. इंजमाम ने 33 साल पहले 1992 में इंग्लैंड में एक टूर मैच के दौरान 188 गेंदों पर डबल सेंचुरी बनाई थी. रविवार को खेल खत्म होने पर मसूद 185 गेंदों पर 212 रन बनाकर नाबाद रहे. मसूद ने तेजी से रन बनाकर विपक्षी खिलाड़ियों को मैदान पर जमकर दौड़ाया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 2025 में भारतीय क्रिकेट के 5 सुनहरे पल... टीम इंडिया ने बदला रिकॉर्डबुक, पूरी दुनिया में लहराया तिरंगा

सहवाग के नाम स्पेशल रिकॉर्ड

इंजमाम उल हक का तीन दशक पुराना रिकॉर्ड पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट में सबसे ऊंचे रिकॉर्ड में से एक माना जाता था. हालांकि, अब मसूद के नाम नेशनल रिकॉर्ड है, लेकिन पाकिस्तान में किसी मेहमान बल्लेबाज का सबसे तेज दोहरा शतक भारत के वीरेंद्र सहवाग के नाम है. उन्होंने 2006 में लाहौर टेस्ट के दौरान 182 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी.

ये भी पढ़ें: ​W, W, W, W, W, W, W, W... अनजान बॉलर ने मचाई तबाही, मिसाइल की तरह फेंकी गेंद, क्रिकेट जगत में मच गई खलबली

मसूद ने ठुकाराय बड़ा पद

अपने क्रिकेट करियर के लिए मसूद का कमिटमेंट मैदान के बाहर के हाल के फैसलों में भी साफ दिखा है. 36 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इंटरनेशनल क्रिकेट और प्लेयर्स रिलेशंस के फुल-टाइम डायरेक्टर का रोल लेने का ऑफर ठुकरा दिया. इसके बजाय मसूद ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर टीम के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलने का फैसला किया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कंसल्टेंट बनाया था, लेकिन मसूद ने इसे ठुकरा दिया.