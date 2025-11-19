Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट

126 गेंद, 200 रन... रोहित और सहवाग नहीं, इस भारतीय बल्लेबाज ने ठोका है सबसे तेज दोहरा शतक, कम उम्र में कर दिया बड़ा कारनामा!

Fastest double century: अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जानते होंगे कि वनडे मैच में दोहरा शतक बनाना कितना मुश्किल है. कुछ ही बल्लेबाज इस जादुई आंकड़े तक पहुंच पाए हैं. ख़ास बात यह है कि इस रिकॉर्ड को तेजी से बनाने की होड़ लगी हुई है. आज हम आपको उन 5 धुरंधर बल्लेबाजों के नाम बताएंगे, जिन्होंने सबसे कम गेंदों में 200 रन पूरे करके रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 19, 2025, 01:02 PM IST
Fastest double century in odi: वनडे क्रिकेट (One Day International) में दोहरा शतक बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है. 50 ओवर के मैच में 200 रन तक पहुंचना दिखाता है कि खिलाड़ी कितनी तेजी से और कितने लंबे समय तक बड़ी पारी खेल सकता है. जब बात सबसे तेज दोहरा शतक लगाने की आती है तो कुछ बल्लेबाजों ने तो कमाल ही कर दिया है. उन्होंने बहुत ही कम गेंदों में यह जादुई आंकड़ा छूकर दुनिया को हैरान कर दिया. इस लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है. जहां वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 3 बार दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भारतीय  कप्तान रोहित शर्मा का नाम दर्ज है. हालांकि सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों में उनका नाम नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड एक भारतीय बल्लेबाज के नाम ही है. 

ईशान किशन (Ishan Kishan)
भारतीय युवा बल्लेबाज ईशान किशन के नाम वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. उन्होंने दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 126 गेंदों में 200 रन पूरे किए थे. यह उनकी पहली वनडे सेंचुरी थी, जिसे उन्होंने सीधे डबल सेंचुरी में बदल दिया.

ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell)
ऑस्ट्रेलियाई तूफानी बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप के दौरान अफगानिस्तान के खिलाफ एक यादगार पारी खेली थी. मैक्सवेल ने उस मैच में चोटिल होने के बावजूद सिर्फ 128 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था और अपनी टीम को हार से बचाकर जीत दिलाई थी.

पथुम निसांका (Pathum Nissanka)
श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने फरवरी 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ यह कारनामा किया. वह सिर्फ 136 गेंदों में 200 रन बनाकर तीसरे सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बने.

क्रिस गेल (Chris Gayle)
'यूनिवर्स बॉस' के नाम से मशहूर क्रिस गेल ने 2015 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था. वह वर्ल्ड कप में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे.

वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag)
भारत के विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने दिसंबर 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था. उन्होंने सिर्फ 140 गेंदों में 200 रन का आंकड़ा छुआ था और वह ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे पुरुष क्रिकेटर बने थे.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Fastest double centuryfastest double century in odicricket newssports news

