126 गेंद, 200 रन... रोहित और सहवाग नहीं, इस भारतीय बल्लेबाज ने ठोका है सबसे तेज दोहरा शतक, कम उम्र में कर दिया बड़ा कारनामा!

Fastest double century in odi: वनडे क्रिकेट (One Day International) में दोहरा शतक बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है. 50 ओवर के मैच में 200 रन तक पहुंचना दिखाता है कि खिलाड़ी कितनी तेजी से और कितने लंबे समय तक बड़ी पारी खेल सकता है. जब बात सबसे तेज दोहरा शतक लगाने की आती है तो कुछ बल्लेबाजों ने तो कमाल ही कर दिया है. उन्होंने बहुत ही कम गेंदों में यह जादुई आंकड़ा छूकर दुनिया को हैरान कर दिया. इस लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है. जहां वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 3 बार दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम दर्ज है. हालांकि सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों में उनका नाम नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड एक भारतीय बल्लेबाज के नाम ही है.

ईशान किशन (Ishan Kishan)

भारतीय युवा बल्लेबाज ईशान किशन के नाम वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. उन्होंने दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 126 गेंदों में 200 रन पूरे किए थे. यह उनकी पहली वनडे सेंचुरी थी, जिसे उन्होंने सीधे डबल सेंचुरी में बदल दिया.

ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell)

ऑस्ट्रेलियाई तूफानी बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप के दौरान अफगानिस्तान के खिलाफ एक यादगार पारी खेली थी. मैक्सवेल ने उस मैच में चोटिल होने के बावजूद सिर्फ 128 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था और अपनी टीम को हार से बचाकर जीत दिलाई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

पथुम निसांका (Pathum Nissanka)

श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने फरवरी 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ यह कारनामा किया. वह सिर्फ 136 गेंदों में 200 रन बनाकर तीसरे सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बने.

क्रिस गेल (Chris Gayle)

'यूनिवर्स बॉस' के नाम से मशहूर क्रिस गेल ने 2015 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था. वह वर्ल्ड कप में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे.

वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag)

भारत के विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने दिसंबर 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था. उन्होंने सिर्फ 140 गेंदों में 200 रन का आंकड़ा छुआ था और वह ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे पुरुष क्रिकेटर बने थे.