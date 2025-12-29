21 चौके 10 छक्के 128 गेंदों पर डबल सेंचुरी... ODI World Cup की सबसे तेज डबल सेंचुरी, किसके नाम है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट21 चौके 10 छक्के 128 गेंदों पर डबल सेंचुरी... ODI World Cup की सबसे तेज डबल सेंचुरी, किसके नाम है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

Fastest double century in ODI World Cup: वनडे विश्व कप के इतिहास में अब तक सिर्फ 3 दोहरे शतक लगे हैं. वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल के नाम है. इस खिलाड़ी ने 2023 के विश्व कप में एक ऐसी पारी खेली, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था. इस रिकॉर्ड का टूटना बेहद मुश्किल माना जाता है. क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर सबसे तेज दोहरा शतक ठोक देना वाकई एक अजूबा था...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:09 AM IST
Fastest double century in ODI World Cup
Fastest double century in ODI World Cup: क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बने और टूटे, लेकिन याद वही रखे जाते हैं जो खास होते हैं. थोड़ा हटकर होते हैं. या यूं कहें कि जो सभी को हैरान कर देते हैं. इन रिकॉर्ड को कभी अजूबा तो कभी चमत्कार तक कहा जाता है. एक ऐसा ही रिकॉर्ड है, जिसने हर उस शख्स को हैरान कर दिया था, जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखता है. ये रिकॉर्ड है वनडे विश्व कप में सबसे तेज दोहरे शतक का, जो साल 2023 में बना था. अब सवाल ये है कि आखिर ये किस बल्लेबाज ने बनाया और किस टीम के खिलाफ बना? आइए डिटेल में जानते हैं.

किसने किया था ये कमाल?

वनडे क्रिकेट 50 ओवर का होता है. इस फॉर्मेट में होने वाले वर्ल्ड कप का इंतजार फैंस को बेसब्री से होता है. विश्व कप जैसे मंच पर शतक लगाना बड़ी बात होती है, लेकिन जब कोई दोहरा शतक लगा दे तो यह किसी अजूबे से कम नहीं है. इतिहास में अब तक सिर्फ 3 बल्लेबाज ऐसे हुए हैं, जिन्होंने दोहरा शतक लगाने का कमाल किया है. इस लिस्ट में क्रिस गेल, मार्टिन गुप्टिल और ग्लेन मैक्सवेल का नाम है. सबसे तेज दोहरा शतक जिस खिलाड़ी ने मारा है वो कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल हैं, जिन्होंने 2023 के विश्व कप में एक ऐतिहासिक पारी खेली थी. उनका ये रिकॉर्ड टूटना बेहद मुश्किल है.

कब हुआ था ये चमत्कार?

दरअसल, वनडे वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच हुए 37वें मुकाबले में यह चमत्कार हुआ था. अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 292 रनों का लक्ष्य दिया था. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की हालत 19वें ओवर तक खराब हो चुकी थी, क्योंकि टीम ने सिर्फ 91 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे. यहां से लगा कि ऑस्ट्रेलिया हार जाएगी, लेकिन एक छोर पर खड़े थे ग्लेन मैक्सवेल. जिन्होंने कुछ और ही सोच रखा था. कप्तान पैट कमिंस ने उनका साथ निभाया और फिर जो हुआ, वह इतिहास बन गया. मैक्सवेल ने 201 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को अविश्वसनीय जीत दिला दी.

21 चौके और 10 छक्के ठोके थे

मैक्सवेल को डबल सेंचुरी पूरी करने में पूरे 50 ओवर खेलना पड़ा. उनकी पारी मुश्किल हालातों में आई थी. मैक्सवेल तीन बार क्रैंप का शिकार हुए, ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. उमस भरे माहौल में उन्होंने 21 चौके और 10 छक्के जड़े. पैट कमिंस के साथ आठवें विकेट के लिए 202 रनों की नाबाद साझेदारी हुई, जो वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारियों में से एक है. ऐसे बड़े मंच पर इतनी तेज और साहसी पारी खेलना शायद आने वाले कई सालों तक कोई नहीं दोहरा पाएगा.

क्यों खास है मैक्सवेल का रिकॉर्ड?

ग्लेन मैक्सवेल की यह डबल सेंचुरी कई मायनों में खास रही, क्योंकि वो विश्व कप में सिर्फ दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज ही नहीं बने, बल्कि उन्होंने कई अनोखे रिकॉर्ड भी अपने नाम किए. वह वनडे वर्ल्ड कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने यह डबल सेंचुरी सिर्फ 128 गेंदों में पूरी की, जो वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे तेज डबल सेंचुरी है. वहीं ओवरऑल वो वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं.

वनडे वर्ल्ड कप में डबल सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज

वनडे विश्व कप में अब तक सिर्फ तीन दोहरे शतक लगे हैं.क्रिस गेल ने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 215 रन बनाए थे.मार्टिन गुप्टिल ने उसी वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ 237* रन ठोके थे, जो आज भी वर्ल्ड कप का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है. इसके बाद 2023 में ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ 201* रन बनाकर इतिहास रच दिया था.

ग्लेन मैक्सवेल का वनडे करियर

ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर हैं. तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं. वनडे की बात करें तो इस मैच विनर ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2012 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था. उन्होंने मार्च 2025 में भारत के खिलाफ अपना आखिरी वनडे मैच खेला. मैक्सवेल ने 149 वनडे मैचों की 136 पारियों में 33.81 की औसत और 126.70 की स्ट्राइक रेट से 3,990 रन बनाए. उनके नाम 4 शतक और 23 अर्धशतक दर्ज हैं, जबकि सर्वश्रेष्ठ स्कोर 201* रन रहा. गेंदबाजी में भी उन्होंने 77 विकेट लिए हैं, जिसमें 4/40 उनका बेस्ट प्रदर्शन है.

