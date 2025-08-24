भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोका वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक, रहम की भीख मांगते दिखे गेंदबाज

आए दिन वनडे क्रिकेटमें कई रिकॉर्ड टूटते रहते हैं. कभी कोई बल्लेबाज करिश्मा कर देता है, तो कभी किसी बॉलर ने अपनी घातक गेंदबाजी से रिकॉर्ड बना देता है. आज हम उस भारतीय बल्लेबाज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके नाम वनडे में सबसे तेज डबल सेंचुरी ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. कारनामा 2022 में हुआ था, जब क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर इस भारतीय ने इतिहास रच दिया. बता दें कि ये बल्लेबाज फिलहाल टीम इंडिया से बाहर चल रहा है.

इस भारतीय बल्लेबाज के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का कारनामा भारत के युवा और खतरनाक बल्लेबाज ईशान किशन ने किया. इस रिकॉर्ड को ईशान नें इतनी तूफानी अंदाज में हासिल किया कि विपक्षी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते दिखे. यह ऐतिहासिक पारी उन्होंने दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में खेली थी. मैच ईशान किशन के लिए एक बड़ा मौका था, क्योंकि नियमित कप्तान रोहित शर्मा चोटिल होने के कारण बाहर थे. ओपनिंग का जिम्मा संभालते ही ईशान ने चौके-छक्कों की झड़ी लगा दी. उन्होंने बांग्लादेश के तेज और स्पिन गेंदबाजों पर शुरू से ही हमला बोल दिया. उनकी बल्लेबाजी में सिर्फ पावर और टाइमिंग ही नहीं, बल्कि बेखौफ अंदाज भी नजर आया, जिसने गेंदबाजों का हौसला तोड़ दिया.

इतनी गेंदों में पूरे किए 200 रन

ईशान ने सिर्फ 126 गेंदों में 200 रन पूरे किए, जो वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक है. इस दौरान उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 138 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी. ईशान की पारी बेहद ही आक्रामक थी. ईशान ने पहले सिर्फ 85 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और उसके बाद उनकी रफ्तार और भी तेज हो गई. उन्होंने अगले 100 रन सिर्फ 41 गेंदों में बनाए. अपनी इस पारी में ईशान ने 141 गेंदों में कुल 210 रन बनाए, जिसमें 24 चौके और 10 छक्के शामिल थे.

227 रन से जीता था भारत

ईशान किशन के इस तूफानी दोहरे शतक और विराट कोहली के 113 रनों के दम पर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 409 रन बना दिए थे. टारगेट का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 34 ओवर में 182 रन पर ही सिमट गई. शार्दुल ठाकुर ने मुकाबले में भारत के लिए सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए, जबकि अक्षर पटेल और उमरान मलिक को दो-दो विकेट मिले थे.

टीम इंडिया में नहीं मिल रहा मौका

ईशान किशन फिलहाल टीम इंडिया से बाहर हैं. ईशान किशन ने आखिरी बार भारतीय टीम के लिए नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टी20 मैच खेला था. इसके बाद वह साउथ अफ्रीका दौरे से 'व्यक्तिगत कारणों' का हवाला देकर बीच में ही वापस लौट आए थे. इस ब्रेक के बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट (रणजी ट्रॉफी) में भी खेलने से मना कर दिया था, जिस पर बीसीसीआई ने नाराजगी जताई. इसी कारण उन्हें बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया था. हालांकि, बाद में वह घरेलू क्रिकेट में लौटे और कुछ मैच खेले, लेकिन अभी तक उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं हो पाई है. वह भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं.