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Hindi Newsक्रिकेटRCB vs GT: 281.82 का स्ट्राइक रेट से 93 रन... फिर भी रैना-धोनी के रिकॉर्ड से चूके पाटीदार , सहवाग की कर ली बराबरी

RCB vs GT: 281.82 का स्ट्राइक रेट से 93 रन... फिर भी रैना-धोनी के रिकॉर्ड से चूके पाटीदार , सहवाग की कर ली बराबरी

RCB vs GT Qualifier 1: आरसीबी और गुजरात के बीच क्वालीफायर-1 में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. मुकाबले में आरसीबी की तरफ से रजत पाटीदार ने रिकॉर्डतोड़ 93 रन की पारी खेली. उन्होंने नॉकआउट्स में सबसे तेज फिफ्टी के मामले में वीरेंद्र सहवाग की बराबरी कर ली है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 26, 2026, 10:24 PM IST
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Rajat Patidar
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RCB vs GT Qualifier 1: आरसीबी और गुजरात के बीच क्वालीफायर-1 में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. मुकाबले में आरसीबी की तरफ से रजत पाटीदार ने रिकॉर्डतोड़ 93 रन की पारी खेली. लेकिन नॉकआउट्स में सबसे तेज फिफ्टी के मामले में सुरेश रैना और एमएस धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी नहीं कर पाए. हालांकि, वीरेंद्र सहवाग की बराबर पहुंचकर लिस्ट में अपना नाम संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर दर्ज करवा लिया है. 

सूझ-बूझ भरी शुरुआत के बाद भरी हुंकार

गुजरात ने टॉस जीतकर आरसीबी की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दे दिया था. विराट कोहली ने 25 गेंद में 43 रन की पारी खेलकर टीम को जोरदार शुरुआत दी थी. इसके बाद क्रुणाल पांड्या (43) और देवदत्त पडिक्कल (30) ने शानदार बैटिंग की. वहीं, एक छोर पर रजत पाटीदार पैर जमाए खड़े रहे. उन्होंने सूझ-बूझ भरी शुरुआत की और 13 गेंद में 21 रन पर एक समय खेल रहे थे, लेकिन इसके बाद अपनी प्रचंड फॉर्म से कोहराम मचा डाला. 

पाटीदार ने खेली रिकॉर्डतोड़ पारी

पाटीदार ने महज 33 गेंद में 281.82 के स्ट्राइक रेट से 93 रन की पारी खेली. इस पारी में 9 छक्के और 5 चौके देखने को मिले. इससे पहले भी पाटीदार नॉकआउट मुकाबले में शतक भी ठोक चुके हैं. उन्होंने 2022 में 112 रन ठोके थे और अब 93 रन की पारी से गुजरात के छक्के छुड़ा डाले. पाटीदार की पारी की बदौलत आरसीबी ने बोर्ड पर नॉकआउट का सबसे बड़ा टोटल खड़ा किया. गुजरात के सामने 255 रन का लक्ष्य रखा. 

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21 गेंद में आई फिफ्टी

पाटीदार ने इस मुकाबले में 21 गेंद में फिफ्टी ठोकी. नॉकआउट में इतनी ही गेंद में 2 और बल्लेबाज और फिफ्टी ठोक चुके हैं. इस लिस्ट में ड्वेन स्मिथ, वीरेंद्र सहवाग शामिल हैं. वहीं, नॉकआउट में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड दिग्गज सुरेश रैना के नाम है, उन्होंने 2014 में ये रिकॉर्ड कायम किया था. दूसरे नंबर पर एडम गिलक्रिस्ट ने 17 गेंद में फिफ्टी से कब्जा जमा रखा है. 

ये भी पढे़ं.. टॉस जीतकर गुजरात ने खेला बड़ा दांव, जो अब तक नहीं हुआ वो कर पाएगी RCB?

IPL नॉकआउट/प्लेऑफ़ में सबसे तेज़ 50 रन (गेंदों के हिसाब से)

16 S रैना बनाम PBKS, वानखेड़े 2014
17 A गिलक्रिस्ट बनाम DC, सेंचुरियन 2009
20 MS धोनी बनाम MI, बेंगलुरु 2012
21 ड्वेन स्मिथ बनाम CSK, दिल्ली 2013
21 V सहवाग बनाम CSK, वानखेड़े 2014
21 R पाटीदार बनाम PBKS, धर्मशाला 2026*

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About the Author
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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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