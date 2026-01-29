भारत के टॉप-5 विस्फोटक बल्लेबाज... जिन्होंने T20I में जड़ा सबसे तेज अर्धशतक, दूसरे नंबर वाला बेहद खतरनाक

टीम इंडिया ने भले ही बुधवार को विशाखापत्तनम में न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा टी20 मैच 50 रन से गंवाया, लेकिन इस मुकाबले में शिवम दुबे की पारी काबिल-ए-तारीफ थी. शिवम दुबे ने महज 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो किसी भारतीय खिलाड़ी की ओर से तीसरी सबसे तेज फिफ्टी रही. आइए एक नजर डालते हैं भारत के उन टॉप-5 विस्फोटक बल्लेबाजों पर जिन्होंने T20I में सबसे तेज अर्धशतक जड़ा है.

1. युवराज सिंह

भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह इस लिस्ट में युवराज सिंह टॉप पर हैं. युवराज सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ डरबन के मैदान पर महज 12 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था.

2. अभिषेक शर्मा

टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था. अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर मौजूद हैं. यह मैच गुवाहाटी में खेला गया था.

3. शिवम दुबे

तीसरे नंबर पर शिवम दुबे हैं, जिन्होंने विशाखापत्तनम के मैदान पर महज 15 गेंदों में न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 रन पूरे किए हैं. शिवम दुबे ने न्यूजीलैंड के खिलाफ महज 23 गेंदों पर 65 रनों की पारी खेली.

4. हार्दिक पांड्या

चौथे नंबर पर भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं, जिन्होंने साल 2025 में अहमदाबाद के मैदान पर साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 16 गेंदों में अर्धशतक जमाया था.

5. अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा 17 गेंदों में अर्धशतक पूरा करते हुए इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. अभिषेक शर्मा ने साल 2025 में यह कारनामा इंग्लैंड के विरुद्ध वानखेड़े स्टेडियम में किया था.

T20I के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन

न्यूजीलैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेले गए इस मैच में शिवम दुबे ने पारी के 12वें ओवर में ईश सोढ़ी के खिलाफ दो चौके और तीन छक्के लगाने के साथ एक डबल लिया. इस ओवर में दुबे ने कुल 28 रन हासिल किए, जबकि एक रन वाइड के रूप में भी आया. इसी के साथ दुबे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के एक ओवर में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रनों के मामले में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर आ गए हैं. रोहित शर्मा ने साल 2024 में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क के विरुद्ध एक ही ओवर में 28 रन बनाए थे. इस लिस्ट में युवराज सिंह टॉप पर हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2007 के मुकाबले में एक ही ओवर में 6 छक्के लगाते हुए 36 रन बनाए थे. लिस्ट में दूसरे पायदान पर संजू सैमसन हैं, जिन्होंने साल 2024 में बांग्लादेश के रिशाद हुसैन के विरुद्ध एक ही ओवर में 30 रन जुटाए थे.