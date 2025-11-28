Fastest Hundreds in ODIs: दुनिया के 5 विस्फोटक बल्लेबाज, जिन्होंने वनडे में ठोकी सबसे तेज सेंचुरी...एक ने तो सिर्फ 31 बॉल पर रचा इतिहास

Fastest Hundreds in ODIs: वनडे क्रिकेट में कई दिग्गज बल्लेबाजों ने अपना जलवा दिखाया, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी रहे, जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके दुनिया को हैरान कर दिया. रिकॉर्ड बुक में पांच ऐसे बल्लेबाजों के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने सबसे कम गेंदों में शतक ठोककर क्रिकेट इतिहास में खास मुकाम हासिल किया. हैरानी की बात यह है कि इस अविश्वसनीय लिस्ट में भारत का एक भी बल्लेबाज शामिल नहीं है. आईए जानते हैं वनडे क्रिकेट के इतिहास के सबसे तेज शतकों के बारे में और उन खिलाड़ियों के कारनामों को जो आज भी याद किए जाते हैं.

वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 5 बैटर

1. एबी डिविलियर्स- 31 गेंद (दक्षिण अफ्रीका)

वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के सुपरस्टार एबी डिविलियर्स के नाम है. उन्होंने 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ 31 गेंदों में शतक लगाकर दुनिया को हैरान कर दिया था. डिविलियर्स ने इस मैच में 44 गेंदों पर 149 रन ठोके थे. उनकी पारी में चौकों और छक्कों की बरसात हुई और उनका स्ट्राइक रेट 300 के ऊपर चला गया था. ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसका टूटना असंभव सा लगता है.

2. कोरी एंडरसन- 36 गेंद (न्यूजीलैंड)

वनडे इंटरनेशल इतिहास दूसरा सबसे तेज शतक न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन के नाम दर्ज है, जिन्होंने 2014 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ 36 गेंदों में सैकड़ा पूरा किया था. वे 47 गेंदों पर नाबाद 131 रन बनाकर लौटे थे. एंडरसन की यह पारी इतनी विस्फोटक थी कि कई गेंदें स्टेडियम से बाहर जा गिरीं. गेंदबाज पस्त हो गए थे. जिसने भी यह पारी देखी वो कभी भूल नहीं पाएगा.

3. शाहिद अफरीदी- 37 गेंद (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के ‘बूम-बूम’यानी शाहिद अफरीदी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने गए. उन्होंने 1996 में श्रीलंका के खिलाफ 37 गेंदों में शतक जमाकर दुनिया का ध्यान खींचा था. उस समय यह वनडे इतिहास का सबसे तेज शतक था. अफरीदी ने 40 गेंदों पर 102 रन बनाए थे और अपनी पावर हिटिंग से गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी. बाद में अफरीदी का ये रिकॉर्ड कोरी एंडरसन और एबी डिविलियर्स ने तोड़ दिया.

4. ग्लेन मैक्सवेल- 40 गेंद (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल भी इस लिस्ट में शामिल हैं. इस ऑलराउंडर ने 2023 वनडे विश्व कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ 40 गेंदों में शतक ठोक दिया था. यह पारी मैक्सवेल के करियर की सबसे विस्फोटक पारियों में से एक रही थी. उन्होंने 44 गेंदों में 106 रन बनाए और कई असंभव लगने वाले शॉट्स खेले थे.

5. आसिफ खान- 41 गेंद (यूएई)

संयुक्त अरब अमीरात के बल्लेबाज आसिफ खान का नाम भी सबसे तेज शतकों की लिस्ट में शुमार हैं. उन्होंने 2023 में नेपाल के खिलाफ सिर्फ 41 गेंदों में शतक जड़ दिया था. आसिफ ने 42 गेंदों पर नाबाद 101 रन बनाए थे. उनकी इस पारी ने Associate Nations के स्तर पर खेल रही टीमों की क्षमता को भी दुनिया के सामने साबित किया था.

भारत का कौन है सबसे तेज शतकवीर?

वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 5 बैटर्स में एक भी इंडियन नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने रंग में दिखे तो वो इस लिस्ट में जगह बना सकते हैं. दोनों के पास ये क्षमता है. भारतीय टीम के लिए सबसे तेज विराट कोहली (52 गेंद) ने लगाया है इसके बावजूद वे टॉप 5 से बाहर हैं.

